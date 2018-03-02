İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'den sanal para uyarısı

İngiltere Merkez Bankası Mark Carney Bitcoin gibi kripto paralara yasadışı faaliyetleri engellemek ve finansal sistemi korumak için yasal düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi.
Carney, "Kripto varlıkların ekosistemini diğer finansal sistemle aynı standartlara tabi tutmanın zamanı geldi" diye konuştu.
Carney risklerinden ötürü kripto paralara yatırım yapmanın para kaybı anlamına geldiğini de ekledi.
Kripto paraların mali istikrara maddi riskler getirmeyeceğini söyleyen Carney, daha fazla insan yatırım yapmaya başlarsa bunun değişebileceği uyarısında bulundu.
Bazı ülkeler kripto paraları yasaklamıştı. Carney ise yasaklamaktansa yasal düzenleme yapmanın daha iyi bir yaklaşım olacağını belirtti.
Merkez Bankası Başkanı "Yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek, piyasanın bütünlüğünü ve mali sistemin güvenliğini sağlamak için kripto varlık unsurlarına yasal düzenleme getirmek daha iyi bir yol" dedi.
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