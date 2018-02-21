İngiltere'nin 'manyakları' Telefon çalmak için asit ve kılıçlarla saldırıyorlar!

Korkunç maskelerin arkasına saklanan suçlular, iPhone'ları en kadar 'kolay' çaldıkları hususunda kendilerini övecek kadar iddialılar!
Bir kavşak veya otobüs duraklarında bekleyen 'aptal' yayaları hedef aldıklarını söyleyen, şehir gangsterleri, aynı zamanda kulaklık takanlar ve yolun çaprazını görmeyenlerin kendileri için biçilmiş kaftan olduğunu söylüyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre, kendisini Bay X olarak adlandıran bir gangster, BBC muhabiri Livvy Haydock'u motosikletin arkasında gezintiye çıkardı ve "telefonları çekip almanın ne kadar kolay olduğunu" anlattı.
Korkunç bir maskenin ardında gizlenen TopKat adlı gangster, bilinçsiz yayalardan telefon çalmanın kolaylığını, adeta ballandıra ballandıra anlattı:
'Yeşil ışık yandığında en kısa sürede gelmekte olan herhangi bir aracın farkında değiller ve bu bizim için mükemmel bir fırsat, çünkü hızlıca geçiyoruz ve sonra telefonlarını kapıp kaçıyoruz."
'Şimdiden ikinci trafik ışığına girdiğimizin farkına varırsak, doğru yolda gidiyoruz. Köşede küçük bir emlak var.
'Buradaki tüm bu bölgeleri avucumun içi gibi biliyorum, nereye gittiğimden tam olarak eminim."
Üstelik tek yaptıkları telefonu çekip almak değil... Telefonu kapıp kaçmak için asit, kılıç ve hatta pala biler kullanıyorlar...
TopKat'a asiti kullanıp kullanmadığı sorulduğunda, "Birkaç kez. Yüzüne püskürttüm. Adam bağırıyor ve çığlık atıyordu" diye anlattı.
Başka bir röportajda Bay X adlı hırsız gangster ise, yedi yıllık bir süre içinde yüzlerce cep telefonunu çaldığını itiraf ediyor.
Londra'nın kuzeyindeki Islington'daki 21 yaşındaki "çocuk gangster" ise açık açık itiraf ediyor: "Bir bebekten şeker çalmak gibi düşünün... 15-20 saniye içinde iki ya da üç telefon alabiliyorum." Ve ekliyor:
"Telefon çalabilmek için trafik sorun değil, hatta kırmızı ışık bile hiç sorun değil. Trafik bir sorun değil."
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