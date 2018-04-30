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İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'un istifasının ardından Sacid Cavid'i yeni içişleri bakanı olarak atadı

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

Ayrıntılar geliyor..

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Amber Rudd sacid cavid Theresa May

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