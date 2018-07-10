HABER

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 10.07.2018 03:35 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, Boris Johnson’ın istifasından sonra Jeremy Hunt’ı Dışişleri Bakanı olarak atadığını duyurdu.

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt oldu

İngiltere'de istifa eden Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın yerine Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Jeremy Hunt atandı.

Theresa May başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinde Brexit etrafında yaşanan çatlağın ardından bugün istifa eden Johnson'ın yerine Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Hunt getirildi.

Johnson bugün öğleden sonra istifasını May'e sunmuş ve istifası kabul edilmişti. Johnson'un kararı, Brexit Bakanı David Davis'in dün gece gelen istifasını takip etmişti.

Her iki bakan da May kabinesinde "sert Brexit"in önde gelen savunucuları olarak biliniyordu. Yeni Dışişleri Bakanı Hunt, Brexit referandumu sürecinde ülkenin AB'de kalmasından yana kampanya yürütmüştü. Hunt, son yedi yıldır Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı olarak görev yapıyordu.

İstifalar, İngiltere hükümetinin cuma günü açıkladığı, Avrupa Birliği (AB) ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasını öngören yeni Brexit yaklaşımının arkasından gelmişti.

(AA)

PARTNERYine bildiğini okuduYine bildiğini okudu
İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Jeremy Huntİngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt
Yeni kabineye piyasalardan sert tepki: Türk lirası yüzde 3'ten fazla değer kaybettiYeni kabineye piyasalardan sert tepki: Türk lirası yüzde 3'ten fazla değer kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Jeremy Hunt Dışişleri Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?

Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deney yapan Rus bilim insanları, uzaydan dönen bazı bakterilerin daha da saldırganlaştığını tespit etti

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deney yapan Rus bilim insanları, uzaydan dönen bazı bakterilerin daha da saldırganlaştığını tespit etti

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!

İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!

Böyle soygun görülmedi! 5 Saniyede 21 cep telefonu çaldılar!

Böyle soygun görülmedi! 5 Saniyede 21 cep telefonu çaldılar!

Dans videoları nedeniyle önce tutuklandı sonra...

Dans videoları nedeniyle önce tutuklandı sonra...

Kan donduran vahşet! Yüzü yenmiş halde bulundu!

Kan donduran vahşet! Yüzü yenmiş halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.