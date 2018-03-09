İngiltere Ordusu Eski Rus Ajanın Zehirlenmesinde Devrede

Eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızını hedef alan sinir gazlı saldırıyla ilgili soruşturmada İngiltere polisi ordudan destek istedi. Yapılan açıklamada, Skripal ve kızının baygın bulunduğu Salisbury kentinde bazı araçların ve eşyaların çekilmesi için askeri yardım talep edildiği zira ordunun bu konuda gerekli kapasite ve uzmanlığa sahip olduğu belirtildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, 180 kadar askerin Salisbury’ye gönderildiğini aktardı. BBC'ye göre gönderilenler arasında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savaş uzmanları var.

Polis ayrıca Sergei Skripal’ın baygın bulunduğu yerdeki bir restoranı, barı, evini, arabasını ve eşinin yattığı mezarlığı kordon altına aldı.

Polis, Skripal ve kızı dahil 21 kişinin saldırı sonrası tedavi gördüğünü; bununla birlikte geniş çaplı bir kamu sağlığı tehlikesi bulunmadığını belirtti.

Olayla ilgili bir iddia da Londra eski emniyet müdürü Ian Blair’den geldi. BBC’ye konuşan Blair, Skripal ve kızından sonra yoğun bakıma kaldırılan polis memurunun da saldırı öncesinde eski ajanın evini ziyaret ettiğini öne sürdü. Bunun, sinir gazının evde bulunduğu anlamına gelebileceğini söyleyen Blair, olaya müdahale eden doktorların zehirden etkilenmediğine de dikkat çekti.