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İngiltere Parlamentosu'nda alarm!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2018 17:50 | Son Güncelleme

İngiltere polisi, parlamentoda şüpheli paket bulunması üzerine iki kişinin önlem olarak ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

İngiltere Parlamentosu'nda alarm!

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ingiltere parlamento şüpheli paket

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