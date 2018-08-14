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İngiltere Parlamentosu önündeki bariyerlere bir araba çarptı: Yaralılar var, bir kişi gözaltında

14.08.2018 10:36 | Son Güncelleme

Londra polisi, İngiltere Parlamentosu önündeki güvenlik bariyerlerine bir aracın çarpması sonucu birden fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Aracı kullanan adam gözaltına alınırken, ağır silahlı çok sayıda güvenlik görevlisinin olay yerine sevk edildiği görüldü.

İngiltere Parlamentosu önündeki bariyerlere bir araba çarptı: Yaralılar var, bir kişi gözaltında

Londra polisi, İngiltere Parlamentosu önünde bulunan bariyerlere çarpan bir aracın birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğunu açıkladı.

Polis, aracı süren adamın olay yerinde gözaltına alındığını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Parlamento önünde bulunan birden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Parlamento binasının etrafının polis kordonuyla çevrelendiği, ağır silahlı çok sayıda güvenlik görevlisinin olay yerine geldiği görülüyor.

https://twitter.com/VinnyMcAv/status/1029257297858633728

Ayrıntılar geliyor...

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