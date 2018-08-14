İngiltere Parlamentosu önündeki bariyerlere bir araba çarptı: Yaralılar var, bir kişi gözaltında

Londra polisi, İngiltere Parlamentosu önünde bulunan bariyerlere çarpan bir aracın birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğunu açıkladı.
Polis, aracı süren adamın olay yerinde gözaltına alındığını duyurdu.
Twitter'dan yapılan açıklamada, Parlamento önünde bulunan birden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Parlamento binasının etrafının polis kordonuyla çevrelendiği, ağır silahlı çok sayıda güvenlik görevlisinin olay yerine geldiği görülüyor.
https://twitter.com/VinnyMcAv/status/1029257297858633728
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