İngiltere Rus Ajan Krizinde Temkinli

Eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızının İngiltere’de baygın bulunarak yoğun bakıma kaldırılması gizemini koruyor. Olayın arkasında Rusya’nın olduğu iddiaları hala gündemde yerini alırken, İçişleri Bakanı Amber Rudd, İngiltere’nin söylentilerle değil kanıtlarla hareket edeceğini söyledi.

Hükümetin acil durum komisyonunun toplantısına katılan Rudd, İngiltere’nin tepkisinin ne olacağını tartıştı. İçişleri Bakanı, “Sakin kalmalı ve toplayabildiğimiz tüm delilleri toplamalıyız. Bir söylentiye değil kanıtlara göre karşılık verdiğimizden emin olmalı ve atacağımız adımları belirlemeliyiz” dedi.

Moskova ise olayın Rusya karşıtı bir kampanya başlatmak ve İngiltere ile gerilimi daha da arttırmak için kullanıldığını savundu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, “Skripal’in başına gelenler Batı medyası tarafından anında Rusya karşıtı söylemi körüklemek için kullanıldı” dedi.

Öte yandan İngiliz terörle mücadele ekipleri Skripal soruşturmasını yerel polisten devraldı. Soruşturma nedeniyle Salisbury’nin 15 kilometre ötesindeki Amesbury’de bir parkı da kordon altına aldı. Amesbury, dünya kültür mirası listesindeki Stonehenge kalıntılarının bulunduğu bölge.