İngiltere: 'Rus Ajan Sinir Gazından Zehirlendi'

Eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızının İngiltere’de baygın bulunarak yoğun bakıma kaldırılmasındaki sır perdesi aralanıyor. İngiliz Terörle Mücadele Birimi Başkanı Mark Rowley, Skripal ve kızına sinir gazıyla saldırı düzenlendiğini söyledi; olayı cinayet girişimi olarak değerlendirdi. Rahatsızlanan iki kişinin özellikle hedef alındığını da söyleyen Rowley, ne çeşit bir sinir gazı kullanıldığını ise açıklamadı. Rowley, olay yerine ilk giden ve hastaneye kaldırılan polisin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Olayın arkasında Rusya’nın olduğu iddiaları gündemdeki yerini korurken İçişleri Bakanı Amber Rudd, İngiltere’nin söylentilerle değil kanıtlarla harekete edeceğini söyledi. Hükümetin acil durum komisyonunun toplantısına katılan Rudd, İngiltere’nin tepkisinin ne olacağını tartıştı. İçişleri Bakanı, “Sakin kalmalı ve toplayabildiğimiz tüm delilleri toplamalıyız. Bir söylentiye değil kanıtlara göre karşılık verdiğimizden emin olmalı ve atacağımız adımları belirlemeliyiz” dedi.

Moskova ise olayın Rusya karşıtı bir kampanya başlatmak ve İngiltere ile gerilimi daha da arttırmak için kullanıldığını savundu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, “Skripal’in başına gelenler Batı medyası tarafından anında Rusya karşıtı söylemi körüklemek için kullanıldı” dedi. Öte yandan İngiliz terörle mücadele ekipleri Skripal soruşturmasını yerel polisten devraldı. Soruşturma nedeniyle Salisbury’nin 15 kilometre ötesindeki Amesbury’de bir parkı da kordon altına aldı. Amesbury, dünya kültür mirası listesindeki Stonehenge kalıntılarının bulunduğu bölge. Skripal ve kızıyla aynı gün aynı yerde bulunan kişilere de polise başvurmaları çağrısı yapıldı. Uzmanlar ise Skripal ve kızının hastalanmasından radyoaktif bir maddenin sorumlu olması ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyor. Zira radyoaktif bir maddenin etkilerinin ortaya çıkması için günler hatta haftalar gerekiyor. Ancak güvenlik kamerası görüntülerinde Sergei Skripal ve kızı, bir bankta baygın bulunmadan önce yürürken görülüyor. Uzmanlara göre, radyoaktif bir maddenin etkisini hemen göstermesi için ise yüksek miktarda bulunması gerekir ki, bu durumda olay yerindeki herkesin etkilenmiş olması gerekiyor.