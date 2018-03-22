İngiltere-Rusya Gerilimi Artıyor

Yakovenko, ülkesinin “İngilizler’in sözüne güvenemeyeceğini” belirtti ve İngiltere’yi “uluslararası hukuk ihlalleri ve uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik kötü bir geçmişe” sahip olmakla suçladı.

Büyükelçi Aleksander Yakovenko gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Rusya’ya yönelttiği suçlamalara ilişkin hiçbir kanıt sunmadığını söyledi.

Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi ise İngiltere’nin uluslararası hukuk ihlalleriyle dolu bir geçmişe sahip olduğunu ve Skripal’in zehirlenmesi olayının araştırılmasında Londra’ya güvenilemeyeceğini savundu.

Brüksel’de AB zirvesinde konuşan May, Skripal ve kızına yönelik sinir gazı saldırısının, “Rusya’nın Avrupa’ya ve batı Balkanlar’dan Yakın Doğu’ya uzanan komşularına karşı saldırgan tutumunun bir parçası” olduğunu belirtti.

İngiltere’de eski Rus casusu Sergei Skripal ve kızı Yulia’nın zehirlenmesi ve Londra’nın olaydan Moskova’yı sorumlu tutması sonrasında iki ülke arasındaki gerilim giderek artıyor.

Rus büyükelçi, “Tarih, İngiltere’nin açıklamalarının doğrulanması gerektiğini gösteriyor. Soruşturmada tamamen şeffaf olunması, Rusya’yla ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’yle tam işbirliği yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Bunun yanında Kremlin de, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın Rusya’da yapılacak Dünya Kupası’nı “Nazi Almanyası’nın ev sahipliğini yaptığı Olimpiyatlarla mukayese etmesine” tepki gösterdi.

Johnson, İşçi Partisi’nden bir milletvekilinin bu yaz Rusya’nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’nı Hitler’in 1936 Olimpiyatları’nı rejimi için propaganda aracı olarak kullanmasına benzetmesine katıldığını söylemişti.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov, İngiliz bakanın sözlerini “hakaret edici ve kabul edilemez” olarak niteledi. Peskov, “Hiçbir ülkenin dışişleri bakanına yakışmayan rezilce bir açıklama” ifadesini kullandı.

Bu arada Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite de İngiltere’deki eski Rus casusuna sinir gazı saldırısıyla ilgili olarak ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı edip-etmemeyi değerlendirdiğini söyledi.

Brüksel’deki AB zirvesinde konuşan Grybauskaite, İngiltere Başbakanı Theresa May’e tam desteğini açıkladı.

İngiltere, olayın ardından 23 Rus diploması sınır dışı etmişti.