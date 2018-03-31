İngiltere-Rusya gerilimi: Moskova 50'den fazla İngiliz diplomatı sınırdışı edecek

Dün Rus Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İngiltere Büyükelçisi Laurie Bristow'a Londra'nın bir ay içinde diplomatik personel sayısını, Rusya'nın Londra'daki Büyükelçiliği ile eşitlemesi gerektiği söylenmişti. Moskova ayrıca, İngiltere'yle dayanışma için Rus diplomatları sınırdışı eden 23 diğer ülkeden 59 diplomatı gönderme kararı almıştı.

Londra Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminden Moskova'yı sorumlu tutuyor. Suçlamayı reddeden Rusya ise, suikast girişiminin Doğu-Batı ilişilerini sabote edip, Rusya'yı tecrit etmeyi amaçlayan bir Batı komplosunun parçası olduğunu savunuyor.

Rusya, daha önce de İngiltere'nin Rus diplomatları sınırdışı etme kararına misilleme olarak 23 İngiliz diplomatı ülkeden gönderme kararı almıştı.

Eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya İngiltere'de düzenlenen suikast girişiminin ardından İngiltere ve Rusya arasında başlayan diplomatik gerilimde, Moskova İngiltere'nin Rusya'daki 50'den fazla diplomatik ve teknik personelini geri çekmesi gerektiğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Rusya'nın hamlesini "üzücü" diye nitelerken, karardan kaç İngiliz diplomatın etkileneceğini söylemedi. Rusya'daki İngiliz Büyükelçiliği ise, personel sayılarını kamuoyuna açıklamadıklarını bildirdi.

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakarova Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, daha önce sınırdışı edilen 23 diplomata ek olarak "50'den biraz daha fazla sayıda diplomatik ve teknik personelin" gönderileceğini söyledi.

Rus uçağının aranması

Zakarova "Eşitlik talep ettik. İngilizlerin Ruslar'dan 50 adet daha fazla diplomatı var" dedi.

İngiltere'nin Moskova'da bir büyükelçiliği ve Yekaterinburg kentinde bir konsolosluğu bulunuyor. St Petersburg kentindeki konsolosluk ise geçen ay Rusya tarafından kapatılmıştı.

Bu arada Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Londra'daki Heathrow Havaalanı'na inen Rus Aeroflot şirketine ait bir yolcu uçağının neden arandığı konusunda resmi bir açıklama talep edeceklerini duyurdu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında "Bir açıklama yapılmazsa, Rus tarafı uçağımıza yapılanı yasadışı olarka algılayacak ve İngiliz havayolu şirketlerine karşı benzer şeyler yapma hakkını saklı tutacaktır" denildi.