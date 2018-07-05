İngiltere Rusya’dan Açıklama İstedi

İngiltere’de bilinçsiz bir şekilde hastaneye kaldırılan iki kişinin rahatsızlığının ardındaki sebep Çarşamba akşamı açıklandı. Noviçok: Sovyet askeri envanterinde olduğu bilinen eski bir kimyasal silah, sinir gazı. Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia’nın maruz kaldığı maddeyle aynı. Açıklama Çarşamba akşamı İngiliz polisinin üst düzeyinden geldi. Özel Harekat Şube Müdürü Yardımcısı Neil Basu, “Porton Down’daki askeri kimya laboratuvarında elde edilen sonuçlara göre iki kişi Noviçok’dan dolayı şu an hastanede ve durumları kritik” dedi. İngiltere yine alarmda. İçişleri bakanı Sajid Javid ülkenin en yüksek güvenlik makamı “Cobra”ya acil oturum çağrısı yaptı. Javid, Rusya’dan da konuyla ilgili açıklama istedi. Javid, terörle mücadele biriminden 100 yetkilinin Wiltshire polisiyle çalıştığını belirtti ve “insanlarımızın caddelerde, parklarda kasten ya da kazayla hedef olması kabul edilemez” ifadelerini kullandı. İngiltere Güvenlik Bakanı Bel Wallace da, Rusya’yı Wiltshire’daki sinir gazı zehirlenmelerinden sorumlu tuttu ve Moskova’yı bilgi vererek İngiliz halkını güvende tutmaları konusunda, kendilerine yardım etme çağrısında bulundu.

Perşembe sabahı radyo’da açıklama yapan bakan, “Skripal olayı, İngiltere’nin huzurlu bir köşesinde gerçekleştirilen pervasız ve sorumsuz bir saldırıydı. Belli ki Ruslar’ın çok öfkeli çünkü çok sinsi, öldürücü bir silah seçtiler. Noviçok’un bir zerresi dahi binlerce insanı yaralayabilir.” dedi. Özel Harekat Şube Müdürü Yardımcısı Neil Basu, hastanedeki iki kişinin sinir gazına nerede maruz kaldığı konusuyla ilgili araştırmanın sürdüğünü söyledi. Çiftin hastaneye kaldırıldığı Cumartesi gününden önce bulundukları son mekanlar polis kordonunda. Kimyasal silah uzmanları maddenin Skripaller’i hedef alan saldırıdan bir kalıntı olabileceği yorumunu yapıyor. Civarda olası başka kalıntı ihtimali şüphelerine, İngiltere’nin sağlık konusunda yetkili ismi Sally Davies halkın maruz kaldığı riskin şu an için düşük seviyede olduğu şeklinde karşılık verdi. Benzer belirti gösterenlerin sağlık personeline haber vermelerini, onun dışında kıyafetlerin yıkanması, ayakkabıların iyi temizlenmesi, kişisel araç gereçlerin de ıslak mendille ya da bezle silinerek güvenli hale getirilmesini tavsiye etti.

Polis, bölgedekileri bilmedikleri cisimleri ellerine almamaları konusunda uyardı. Çünkü maddenin nereden bulaşabileceği konusunda şu an kimsenin hiçbir fikri yok. Güvenlik Bakanı Ben Wallace, bölgedeki Noviçok taramasını samanlıkta iğne aramaya benzetti. Wallece’a göre Dünya’daki en iyi istihbarat ekibi iş başında ama yine de Skripaller’in uğradığı saldırının tam şeması ortaya çıkana kadar hiç bir şey tamamen güvenli değil. Wallace, “Ülkede, şurada terör ihtimali var burada yok, diyemem” dedi. Kimlikleri Charlie Rowley, 45 ve Dawn Sturgess, 44 olarak açıklanan çiftin zehirlenme belirtileri gösterdiği yer eski Rus ajanı ve kızının yaşadıkları Salisbury’ye 13 kilometre mesafede. Polis, çiftin geçmişlerinde benzer bir saldırının hedefi olduklarını düşündürecek hiçbir neden yok diyor. Maddeye tesadüfen bulaşmış olabilecekleri kuvvetle muhtemel. Çarşamba günü manşetlere taşınan haber aslında geçen Cumartesi’nin haberi. Wiltshire polisi en başta, aynı günün sabahı ve öğleden sonrası peşisıra hastaneye kaldırılan iki kişinin ilaç ya da uyuşturucudan zehirlenme ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.