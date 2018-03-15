İngiltere: Suikast girişiminde kullanılan sinir gazının numunelerini Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne vereceğiz

İngiltere'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararının "adil bir tepki" olduğunu söyleyen Sanders, "Rusya'nın bu son hamlesi, Rusya'nın uluslararası kurallara dayalı düzeni hiçe saydığı, dünya genelindeki ülkelerin egemenlik ve güvenliğinin altını oyduğu, Batılı demokratik kurumlar ve süreçleri bozup, itibarını azaltmaya çalıştığı davranış kalıbıyla uyumlu" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders "ABD'nin böyle nefret uyandıran saldırıların tekrar yaşanmayacağından emin olmak istediğini" söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Washington'ın "en yakın müttefiki İngiltere'yle dayanışma içinde olduğu" belirtildi.

Moskova, İngiltere'nin 23 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı almasına yol açan suikast girişiminin arkasında olduğu iddialarını reddediyor.

BBC'ye konuşan Boris Johnson, suikast girişiminden Rusya'nın sorumlu olduğuna dair kanıtların çok güçlü olduğunu belirtti.

BM'den tepki

İngiltere'nin "suikast girişimi" olduğunu vurguladığı olaya Birleşmiş Milletler'den de tepki geldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırının 'kabul edilemez' olduğunu vurgulayarak, kapsamlı soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Guterres açıklamasında, "Sinir gazının silah olarak kullanılması hiçbir koşulda kabul edilemez ve bir devlet tarafından kullanımı da uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Nikki Haley de BM Güvenlik Konseyi'ndeki açıklamasında, Washington'un İngiltere'yle 'dayanışma içinde olduğunu' söyledi ve iki ülke arasındaki 'özel ilişkiye' vurgu yaptı.

Geçtiğimiz Pazar günü Salisbury kentindeki bir alışveriş merkezinde aniden hastalanan ve sokaktaki bir bankta bilinçsiz yatarken bulunan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e sinir gazıyla müdahale edildiği ortaya çıkmıştı.

Çifte ajan Skripal

Polisin "cinayete teşebbüs" olarak değerlendirdiği olay, ikilinin Salisbury'deki Zizzi adlı zincir restoranda yemek yemesinden iki saat sonra gerçekleşmişti.