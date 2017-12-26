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İngiltere sularında gergin anlar! İki ülke karşı karşıya geldi

DÜNYA HABERLERİ | 26.12.2017 09:21 | Son Güncelleme 2 saat önce

İngiltere, kısa süre içinde çok sayıda Rus gemisinin İngiliz kara sularına girerek ya da çok yaklaşarak geçerek tacizde bulunduğunu duyurdu. İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, "Sularımızı savunmak konusunda tereddüt etmeyeceğim ve saldırganlığın herhangi bir şekline tahamül göstermeyeceğim" açıklamasında bulundu. Dün Admiral Gorshkov isimli Rus gemisiyle İngiliz gemisinin karşı karşıya geldiğini gösteren kareler ise endişe uyandırdı.

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, "İngiltere, halkımızı, ulusal çıkarlarımızı ve ülkemizi savunma konusuna gelince asla baskı altına alınamaz" ifadesini kullandı.

İngiliz denizcilik kaynakları, bölgeye gelen Rus gemilerinin Rusya'nın NATO ile yaşadığı gerilim döneminde saldırgan bir tutum sergilediğini ve provakatif olduğunu savunuyor.

İngiliz sularında bulunan Admiral Gorshkov isimli gemiye HMS St Albans isimli geminin eşlik etmesi ve iki geminin oldukça yakın olması endişelere yol açtı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yaw ne var bunda ruslar ingiliz sahilini görmek istemiş abd sen gidip k.korede gemi gezdiriyon ne var bunda daha bu iyi günleriniz
HEPİMİZ ÇOK GERİLDİK , ÇOK ÜZÜLDÜK ! GORA FİLMİNİN REPLİĞİ GİBİ OLDU AMA GÜZEL OLDU
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR BOLO BOLO BOPP BOOPP BOPPP
koca okyanuslara sığmıyonuzmu lan...
marulzadeler yaprağından göbeğinden yerken iyi sapına gelince meeee....
köpek köpeği ısırmaz
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