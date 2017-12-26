İngiltere sularında gergin anlar! İki ülke karşı karşıya geldi

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, "İngiltere, halkımızı, ulusal çıkarlarımızı ve ülkemizi savunma konusuna gelince asla baskı altına alınamaz" ifadesini kullandı.
İngiliz denizcilik kaynakları, bölgeye gelen Rus gemilerinin Rusya'nın NATO ile yaşadığı gerilim döneminde saldırgan bir tutum sergilediğini ve provakatif olduğunu savunuyor.
İngiliz sularında bulunan Admiral Gorshkov isimli gemiye HMS St Albans isimli geminin eşlik etmesi ve iki geminin oldukça yakın olması endişelere yol açtı.
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