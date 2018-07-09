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İngiltere Topraklarında Rus Gazından Ölüm

09.07.2018 17:22 | Son Güncelleme

İngiltere’de geçen hafta ortaya çıkan zehirlenme vakasından etkilenen iki kişiden 44 yaşındaki Dawn Sturgess yaşamını yitirdi

İngiltere Topraklarında Rus Gazından Ölüm

İngiltere’de geçen hafta ortaya çıkan zehirlenme vakasından etkilenen iki kişiden 44 yaşındaki Dawn Sturgess yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Sturgess önceki haftasonundan bu yana arkadaşı 45 yaşındaki Charlie Rowley ile birlikte hastanede yaşam savaşı veriyordu. Rowley’in durumu hala kritik.

İkili, 30 Haziran’da eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızı Yulia gibi, Noviçok adlı sinir gazına maruz kaldılar. Eski Sovyet askeri envanterinde yeralan bu kimyasal silahın İngiltere topraklarında kullanılmış olması İngiltere öncülüğünde bütün dünyanın öfkesini Rusya’nın üzerine çekti.

Soruşturma artık cinayet masasının

Polis, Skripal ailesiyle bu çiftin soruşturmasını birleştirdi.

Başbakan Theresa May, ölüm haberi karşısında dehşete kapıldığını söyledi.

100 üst düzey dedektifin bölge polisiyle birlikte sürdürdüğü araştırma genişletiliyor.

İçişleri bakanı Sajid Javid İngiltere’nin Milli Güvenlik Kurulu, ‘Cobra’yı bir kez daha acil toplantıya çağırdı.

Önceki vakada da suçlanan Rusya’dan açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov “Rusya’nın kaygıyla izlediği bu olayda bir suçu yok, dahil edilmeye çalışılması mantıkdışı,” dedi.

Noviçok’un bir sonraki kurbanı kim?

Mart ayında meydana gelen ilk Noviçok vakasında aynı maddeye maruz kalan Skripaller aylarca hastanede koma halinde yatmışlar ve sonunda kurtulmuşlardı.

Olay diplomatik bir krize dönüşmüş, İngiltere, Rusya’ya karşı, başta Amerika olmak üzere Avrupalı dostlarını da arkasına almış Rus diplomatların büyük bölümünün ülkelerden sınırdışı edilmesine önayak olmuştu.

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