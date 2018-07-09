İngiltere Topraklarında Rus Gazından Ölüm

İngiltere’de geçen hafta ortaya çıkan zehirlenme vakasından etkilenen iki kişiden 44 yaşındaki Dawn Sturgess yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Sturgess önceki haftasonundan bu yana arkadaşı 45 yaşındaki Charlie Rowley ile birlikte hastanede yaşam savaşı veriyordu. Rowley’in durumu hala kritik.

İkili, 30 Haziran’da eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızı Yulia gibi, Noviçok adlı sinir gazına maruz kaldılar. Eski Sovyet askeri envanterinde yeralan bu kimyasal silahın İngiltere topraklarında kullanılmış olması İngiltere öncülüğünde bütün dünyanın öfkesini Rusya’nın üzerine çekti.

Soruşturma artık cinayet masasının

Polis, Skripal ailesiyle bu çiftin soruşturmasını birleştirdi.

Başbakan Theresa May, ölüm haberi karşısında dehşete kapıldığını söyledi.

100 üst düzey dedektifin bölge polisiyle birlikte sürdürdüğü araştırma genişletiliyor.

İçişleri bakanı Sajid Javid İngiltere’nin Milli Güvenlik Kurulu, ‘Cobra’yı bir kez daha acil toplantıya çağırdı.