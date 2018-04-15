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İngiltere üslerini kullandı, Rum yönetimi gazeteden öğrendi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2018 07:44 | Son Güncelleme

Operasyona 4 adet Tornado uçağı ile katılan İngiltere, Güney Kıbrıs’taki Akrotiri Üssü’nden başlattığı harekâta ilişkin Rum Yönetimi’ne herhangi bir bilgi vermedi. Londra’nın bu davranışına gücenen Rumlar, bilgiyi doğruladı. Güney Kıbrıs Yönetimi, “Operasyona herhangi bir şekilde dahil olmadık” dedi.

İngiltere üslerini kullandı, Rum yönetimi gazeteden öğrendi

ABD öncülüğünde Suriye'ye yönelik başlatılan operasyona 4 adet Tornado uçağı ile katılan İngiltere, Güney Kıbrıs’taki Akrotiri Üssü’nden yaptığı harekâta ilişkin Rum Yönetimi’ne herhangi bir bilgi vermedi. Londra’nın bu davranışı Rumları gücendirdi.

"BİZE HERHANGİ BİR BİLGİ VERİLMEDİ"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, “Bize herhangi bir bilgi verilmedi” açıklaması yaptı. Hükümet sözcüsü Prodromos Prodromou, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yetkilileri durumu ilk andan beri izliyor ama bize herhangi bir ön brifing verilmedi. GKRY bu operasyona herhangi bir şekilde de dahil olmadı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rum Yönetimi Kıbrıs suriye saldırısı

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