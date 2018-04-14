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İngiltere ve Fransa Liderlerinden Suriye'ye Saldırı Açıklaması

14.04.2018 05:17 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, "Suriye'ye karşı güç kullanmaktan başka alternatif yok" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, "Suriye'de kimyasal silah kullanımının normalleşmesine müsamaha edemeyiz" diye konuştu

İngiltere ve Fransa Liderlerinden Suriye'ye Saldırı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye saldırı emri verdiğini açıklamasından kısa süre sonra müttefikleri İngiltere ve Fransa’dan da açıklama geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, "Suriye'ye karşı güç kullanmaktan başka alternatif yok" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, "Suriye'de kimyasal silah kullanımının normalleşmesine müsamaha edemeyiz" diye konuştu.

İngiltere ve Fransa, ABD ile birlikte operasyona katılıyor.

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