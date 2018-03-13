İngiltere ve Rusya Arasında Casus Gerilimi Tırmanıyor

Londra-Moskova hattında Rus casus krizi derinleşirken, İngiltere’ye bir destek de ABD’den geldi. İngiltere, Salisbury’de eski ajan Sergei Skripal ve kızına yönelik saldırıda, Sovyet döneminden kalma sinir gazının nasıl kullanıldığına yönelik Rusya’dan Salı gece yarısına kadar açıklama yapmasını talep etti. ABD Başkanı Donald Trump da İngiltere’nin sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi.

Hafta başında saldırının arkasında büyük olasılıkla Rusya’nın olduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı Theresa May’e Avrupalı müttefiklerinden de destek geldi. Saldırıyı “şoke edici” olarak niteleyen Avrupa Birliği, sorumluların bulunması için yardım teklif etti.

AB’nin dayanışma mesajı, tarafların Brexit gerginliği yaşadığı sırada geldi. İngiltere’nin Batılı müttefiklerinden Rus işadamları ve yetkililerinin malvarlıklarını dondurmasını, diplomatlarını sınır dışı etmesini, siber saldırı başlatmasını talep edebileceği gündemde.

Theresa May’in sözcüsü de ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda tam destek sözü verdiğini açıkladı. Sözcü, “Başkan Trump, ABD’nin sonuna kadar İngiltere’nin arkasında ve Rus hükümetinin bu sinir gazının nasıl kullanıldığıyla ilgili açık yanıtlar sağlaması gerektiği konusunda İngiltere’yle aynı görüşte” dedi.