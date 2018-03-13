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İngiltere ve Rusya Arasında Casus Gerilimi Tırmanıyor

13.03.2018 22:48 | Son Güncelleme

İngiltere, Salisbury’de eski ajan Sergei Skripal ve kızına yönelik saldırıda, Sovyet döneminden kalma sinir gazının nasıl kullanıldığına yönelik Rusya’dan Salı gece yarısına kadar açıklama yapmasını talep etti

İngiltere ve Rusya Arasında Casus Gerilimi Tırmanıyor

Londra-Moskova hattında Rus casus krizi derinleşirken, İngiltere’ye bir destek de ABD’den geldi. İngiltere, Salisbury’de eski ajan Sergei Skripal ve kızına yönelik saldırıda, Sovyet döneminden kalma sinir gazının nasıl kullanıldığına yönelik Rusya’dan Salı gece yarısına kadar açıklama yapmasını talep etti. ABD Başkanı Donald Trump da İngiltere’nin sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi.

Hafta başında saldırının arkasında büyük olasılıkla Rusya’nın olduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı Theresa May’e Avrupalı müttefiklerinden de destek geldi. Saldırıyı “şoke edici” olarak niteleyen Avrupa Birliği, sorumluların bulunması için yardım teklif etti.

AB’nin dayanışma mesajı, tarafların Brexit gerginliği yaşadığı sırada geldi. İngiltere’nin Batılı müttefiklerinden Rus işadamları ve yetkililerinin malvarlıklarını dondurmasını, diplomatlarını sınır dışı etmesini, siber saldırı başlatmasını talep edebileceği gündemde.

Theresa May’in sözcüsü de ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda tam destek sözü verdiğini açıkladı. Sözcü, “Başkan Trump, ABD’nin sonuna kadar İngiltere’nin arkasında ve Rus hükümetinin bu sinir gazının nasıl kullanıldığıyla ilgili açık yanıtlar sağlaması gerektiği konusunda İngiltere’yle aynı görüşte” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de saldırının dehşet verici olduğunu söyledi.

Suçlamaları ve iddiaları reddeden Rusya ise Londra’nın açıklama beklentisine yanıt verecek gibi görünmüyor. Dışişleri Bakanlığı’dan yapılan açıklamada, “Rusya’ya yönelik herhangi bir tehdit ya da yaptırım karşılıksız bırakılmayacaktır. İngilizlerin bunu anlaması gerekir” dendi.

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği de, Moskova’ya yönelik siber saldırılar başlayabileceği yönündeki haberlerle ilgili İngiltere’yi uyardı ve bunun olası sonuçlarını iyi tartması çağrısı yaptı.

Elçilikten yapılan açıklamada, “Rusya Salisbury’deki olayla ilgili temelsiz ve provokatif şekilde suçlanmakla kalmıyor; görünüşe göre İngiltere’de siber silahlarla Rusya’yı vurma planları geliştiriliyor. İngiliz tarafını böylesi düşüncesiz bir hamlenin sonuçlarını iyi değerlendirmeye davet ediyoruz” dendi.

Öte yandan May hükümetinin saldırıdan Rusya’yı sorumlu tutması halinde Russia Today haber kanalının İngiltere’deki yayınları da sona erebilir.

Ülkenin yayın düzenleme kuruluşu Ofcom, Rusya’nın İngiltere’ye yönelik hukuk dışı bir eyleminin, Rus kanalının yayın lisansını kaybetmesini gündeme getirebileceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise böyle bir durum tek bir İngiliz medya kuruluşunun Rusya’da çalışmayacağını söyledi.

Rus hükümeti tarafından desteklenen Russia Today’in Londra’dan yayın yapan RT UK adında bir kanalı bulunuyor.

Bir Rus muhalif daha İngiltere’de ölü bulundu

İngiltere’den gelen son bir haber ise gerilimi daha da arttıracak nitelikte. The Guardian gazetesi, İngiltere'de sürgünde yaşayan Putin muhalifi Nikolai Glushkov'un Londra'da ölü bulunduğunu açıkladı.

Gazete, 68 yaşındaki Glushkov’un, Rus oligark Boris Berezovsky'nin yakınındaki isimlerden biri olduğunu yazdı. Berezovsky de 2013 yılının Mart ayında İngiltere’nin Ascot kasabasındaki bir malikanede ölü bulunmuştu.

İngiliz polisi ise Glushkov’un adını vermedi; ancak ölü bulunan kişinin, Skripal ve kızının zehirlenmesiyle bir bağlantısına rastlanmadığını açıkladı.

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