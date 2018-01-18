İngiltere 'Yalnızlıkla Mücadele' Bakanı Atadı

İngiltere'de her on kişiden birinin sosyal izolasyon yaşadığının ortaya çıkmasından sonra hükümet yalnızlıkla mücadele için bir bakan atadı.

Spor Bakanı Tracey Crouch artık yalnızlıkla mücadeleyi de görev tanımına ekleyecek. Yalnızlıkla Mücadele Komisyonu'nu 2016 yılında Brexit taraftarları tarafından öldürülen milletvekili Jo Cox, kurmuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, "Birçok kişi için, yalnızlık modern hayatın üzücü gerçeklerinden biri. Toplumumuz ve hepimiz için, yaşlılar, hastalar ve yakınlarına bakanlar, yakınlarını kaybedenler, konuşacak kimseleri olmayan için yalnızlık sorununa savaş açmak, ona meydan okumak istiyorum” dedi.

İngiliz Kızıl Haçı da, 65,6 milyonluk nüfusun 9 milyonundan fazlasının kendilerini çoğu zaman ya da bazen yalnız hissettiğini doğruladı.

Hükümet verilerine göre, İngiltere'de 75 yaşın üstündeki birçok kişi yalnız yaşıyor ve yaklaşık 200 bin yaşlı, bir aydan uzun bir süre içinde ne akrabalarıyla ne de arkadaşlarıyla konuşmuş.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Bakan Crouch, "Sosyal izolasyonun ve yalnızlığın, akıl ve vücut sağlığı üzerinde derin etkileri olduğunu biliyoruz. Toplumun diğer alanlarına da etkileri var ve biz bu sorunlara çözüm bulmak istiyoruz” dedi.