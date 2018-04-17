İngiltere: ‘Zehir İzini Temizlemek Aylar Sürecek’

İngiltere, Salisbury kentinde bir Rus casusuyla kızını zehirlemek için kullanılan zehirli maddenin sıvı formda taşındığını kaydetti. İngiliz yetkililer zehrin kentte bıraktığı izi temizlemenin aylar süreceğini söylüyor.
İngiltere Çevre Bakanlığı, aralarında Rus casus ve kızının 4 Mart’ta gittikleri restoran da olmak üzere dokuz bölgenin özel temizlikten geçmesi gerektiğini bildirdi. Sergei ve Yuliya Skripal aynı gün bir bankta bilinçleri kapalı olarak bulunmuşlardı.
Bakanlık, çevre, sağlık ve savunma yetkililerine 190 özel eğitimli askerin de temizlik faaliyetlerinde eşlik ettiğini aktardı.
Yetkililere göre her alanı temizlerken test etme, toksik maddeyle temas eden eşyaların ayıklanması, kimyasal temizlik ve yeniden test etme işlemleri yapılacak. Çalışmaların birkaç ay alması bekleniyor.
İngiliz yetkililere göre casus ve kızı askeri düzeyde bir sinir gazıyla zehirlenmişti. Bu madde Sergei Skripal’in evinde bir kapı kulbuna konulmuştu.
Baba ve kız haftalarca hastanede tedavi gördüler. Yulia Skripal geçen hafta hastaneden taburcu edildi. Babası Sergei’in ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.
İngiliz yetkililer saldırının arkasında Rusya olduğunu ve saldırıda kullanılan maddenin de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Novichok adıyla bilinen bir sinir gazı olduğunu söylüyor.
İddiaları reddeden Rusya ise İngiltere’yi elindeki delilleri paylaşmamakla suçluyor.
Zehirleme olayı Batı ve Moskova arasında Soğuk Savaş dönemindekini andıran bir diplomatik krize yol açtı. Önce 20’den fazla batı ülkesi 150 Rus diplomatı sınır dışı etti, ardından da Rusya buna karşılık verdi.
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