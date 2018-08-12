HABER

İngiltere’de 10 Yaralı

12.08.2018 17:48 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Manchester kentinde bir festival sonrasında aralarında iki çocuğun da bulunduğu 10 kişi açılan ateş sonucu yaralandı

İngiltere’de 10 Yaralı

İngiltere’nin Manchester kentinde bir festival sonrasında açılan ateşte aralarında iki çocuğun da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Polis, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti. Diğer 9 kişininse yaralarının hafif olduğu kaydedildi. Polis, olayda kullanılan silah cinsini açıklamadı.

Hafif yaralıların da ilk tedavilerinin ardından hastaneye terketmeye başladığı kaydedildi. Olayın terör saldırısı olduğuna dair bir açıklama yok.

Başkomiser Wasim Chaudhry, bunun çok daha acı sonuçları olabilecek pervasız bir hareket olduğunu belirtti.

Olay, İngiltere’de silah ve bıçakla işlenen suçlardaki artışın ardından hükümete yönelik harekete geçme çağrılarının yapıldığı bir dönemde meydana geldi.

PARTNERTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttıTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttı
Hazar Denizi’ne Kıyısı Olan Ülkelerden AnlaşmaHazar Denizi’ne Kıyısı Olan Ülkelerden Anlaşma
California’da Sağlık EndişesiCalifornia’da Sağlık Endişesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Suriye'de İdlib'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de İdlib'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na kundaklama girişimi

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na kundaklama girişimi

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na kundaklama girişimi

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na kundaklama girişimi

Eğlence parkında kargalar izmarit toplayacak

Eğlence parkında kargalar izmarit toplayacak

Hazar Denizi anlaşması imzalandı!

Hazar Denizi anlaşması imzalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.