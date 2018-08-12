İngiltere’de 10 Yaralı

İngiltere’nin Manchester kentinde bir festival sonrasında açılan ateşte aralarında iki çocuğun da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Polis, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti. Diğer 9 kişininse yaralarının hafif olduğu kaydedildi. Polis, olayda kullanılan silah cinsini açıklamadı.

Hafif yaralıların da ilk tedavilerinin ardından hastaneye terketmeye başladığı kaydedildi. Olayın terör saldırısı olduğuna dair bir açıklama yok.

Başkomiser Wasim Chaudhry, bunun çok daha acı sonuçları olabilecek pervasız bir hareket olduğunu belirtti.

Olay, İngiltere’de silah ve bıçakla işlenen suçlardaki artışın ardından hükümete yönelik harekete geçme çağrılarının yapıldığı bir dönemde meydana geldi.

