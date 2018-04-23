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İngiltere'de '200 binden fazla çocuğun ebeveyni alkolik'

23.04.2018 14:20 | Son Güncelleme

İngiltere, alkolik ebeveynlere sahip çocuklara yardım ve destek sağlanması için 6 milyon sterlinlik bütçe ayrılacağını duyurdu. İngiltere'de alkolik ebeveynlere sahip çocukların sayısının 200 bin olduğu tahmin ediliyor.

İngiltere'de '200 binden fazla çocuğun ebeveyni alkolik'

İngiltere'de ebeveynleri alkolik olan çocuklarının sayısının 200 bin olduğu tahmin ediliyor.

İngiliz hükümeti, alkolik ebeveynlere sahip çocuklara danışmanlık ve destek hizmeti sağlanması için 6 milyon sterlinlik bütçe ayrılacağını duyurdu.

Çocukların korunması için çalışan İngiliz vakfı NSPCC, geçen yıl annesi ya da babası alkolik olduğu gerekçesiyle telefon yardım hatlarına yapılan çağrıların yüzde 30 oranında arttığını söyledi.

Hükümetin sağladığı fon, tehlike altındaki çocukların tespit edilmesi, tedavi altına alınan çocukların sayısının azaltılması ve ebeveynlere de tedavi süreçlerinde yardım sağlanması için kullanılacak.

İngiltere Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, "Bağımlılığın pençesindekiler için aşırı alkol tüketiminin sonuçları yıkıcı oluyor. Alkolik ebeveynlerin çocukları da sessiz mağdurlar oluyor. Bu doğru değil, adil değil. Yeni önlemler alkol bağımlılığı olan binlerce ebeveynin çocuklarının hak ettikleri desteğe ulaşmalarına yardımcı olacak" diye konuştu.

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