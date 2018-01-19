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İngiltere'de alarm! Yollar kapatıldı!

DÜNYA HABERLERİ | 19.01.2018 13:16 | Son Güncelleme 46 dakika önce

Londra polisi, şüpheli paket nedeniyle King Cross tren istasyonu çevresindeki yolları kapattı.

İngiltere'de alarm! Yollar kapatıldı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da bomba alarmı verildi. Daily Mail gazetesi, polisin King Cross tren istasyonunu şüpheli paket nedeniyle kordona aldığını son dakika olarak geçti.

Londra polisi, yaptığı açıklamada istasyona çıkan yolların kapatıldığını duyurdu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Dakikalar sonra polis pakette şüpheli herhangi bir şey bulunmadığını açıkladı ve kapatılan yollar tekrar açıldı.

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Londra King Cross

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