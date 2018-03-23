HABER

İngiltere'de 'aşırı kilo' artık daha fazla kanser nedeni

23.03.2018 14:01 | Son Güncelleme

İngiltere'de yapılan geniş çaplı bir araştırma, aşırı kilolu ya da obez olmanın kanserin başlıca nedenlerinden birine dönüştüğünü ortaya koydu. İngiltere Kanser Araştırma Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre kanser vakalarının üçte biri aslında önlenebilir. BBC Sağlık Muhabiri Alex Therrien'in haberi.

İngiltere'de 'aşırı kilo' artık daha fazla kanser nedeni

İngiltere'de yapılan geniş çaplı bir araştırma, aşırı kilolu ya da obez olmanın kanserin başlıca nedenlerinden birine dönüştüğünü ortaya koydu.

Araştırmaya göre sigara içmenin yol açtığı kanser vakalarında ise düşüş görülüyor.

İngiltere Kanser Araştırma Kurumu'nun (Cancer Research UK) yaptığı araştırmaya göre kanser vakalarının üçte biri (135 bin vaka) aslında önlenebilir.

Aşırı kilolu olmak ise kanser vakalarının yüzde 6,3'ünün sebebi olarak ortaya çıkıyor. Bu rakam 2011 yılında yüzde 5,5'ti.

Sigara içmek halen kanser vakalarının en büyük sebebi olarak gözükse de oranı 2011'de yüzde 19,4'ken son verilere göre yüzde 15,1'e düştü.

Kanserin görülmesinde en çok ratlanan ikinci sebep obezite iken üçüncü sebep güneşe maruz kalmak olarak ortaya çıkıyor.

Önlenebilecek bir diğer kanser sebepleri ise alkol almak ve az lifli yiyecek tüketmek.

Diğer yandan önlenebilir kanser vakalarının oranı ise 2011'de yüzde 37,7 iken bu oran yüzde 42,7'ye yükseldi.

Kanserin önlenebilir nedenleri

  • Sigara içmek
  • Aşırı kilo ve obezite
  • UV ışınlarına maruz kalmak
  • İşle ilgili nedenler
  • Enfeksiyon
  • Alkol
  • Az lifli gıda tüketmek
  • Radyasyon
  • İşlenmiş et
  • Hava kirliliği
  • Az fiziksel aktivite

Kaynak: Cancer Research UK

Kurumun araştırması sigara ile iyi mücadele edildiğini ancak obezite sorunuyla etkin bir şekilde mücadele edilemediğini ortaya koyuyor.

Bu yüzden araştırmayı yapanlara göre obezite ile etkin mücadele için politikalar geliştirilmeli.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

İlginizi Çekebilir

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

Sinemada dehşet! Koltuğun arasına düşen telefonu alacakken…

Sinemada dehşet! Koltuğun arasına düşen telefonu alacakken…

Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransa'da rehine krizi! IŞİD üstlendi

Fransa'da rehine krizi! IŞİD üstlendi

Hostese 'yanlış servis' dayağı

Hostese 'yanlış servis' dayağı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Avustralya'da korkunç görüntü! 150 balina bir bir kıyıya vurdu!

Avustralya'da korkunç görüntü! 150 balina bir bir kıyıya vurdu!

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Arkadaşının makatına basınçlı hava pompası soktu

Arkadaşının makatına basınçlı hava pompası soktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.