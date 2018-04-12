İngiltere'de bakanlar kurulu Suriye gündemiyle toplanıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarına hükümetin vereceği yanıtı görüşmek için Perşembe günü bakanlar kurulunun toplanması çağrısı yaptı.

İngiliz bakanlar, Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarının ardından, Suriye'ye askeri bir yanıt verilip verilmeyeceğini görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıdan sorumlu tuttuğu Beşar Esad yönetimine 'kısa sürede etkili bir yanıt verme' sözü vermişti.

Trump Çarşamba günü, Suriye'ye atılacak füzeleri vuracağını söyleyen Rusya'ya da "hazırlanması" çağrısı yapmıştı.

Ancak Beyaz Saray'dan aynı gün yapılan açıklamada, Suriye'ye olası müdahaleyle ilgili nihai kararın henüz verilmediği, tüm seçeneklerin masada olduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dünyadaki durumun endişe verici bir hâl aldığını ve sağduyunun galip gelmesini umduğunu söylemişti.

'May, parlamento onayı olmaksızın Suriye'de askeri müdahaleye katılım kararı için hazır'

Öğle saatlerinde yapılacak toplantıda kabinenin onay vermesi halinde, ABD'nin Suriye'ye yönelik olası bir askeri müdahalesine İngiltere'nin destek vermesinin yolu açılmış olacak.