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İngiltere’de Bebek Prens Heyecanı

25.04.2018 19:43 | Son Güncelleme

İngiltere Kraliyet ailesine yeni katılan bebek heyecana neden oldu. 92 yaşındaki kraliçe, torunlarından dünyaya gelen 6. bebeği gördü. Cambridge Düşesi Kate Middleton kucağında yeni doğmuş oğluyla doğumevinden çıkarken Londra sokaklarında coşku vardı

İngiltere’de Bebek Prens Heyecanı

İngiltere Kraliyet ailesine yeni katılan bebek heyecana neden oldu. 92 yaşındaki kraliçe, torunlarından dünyaya gelen 6. bebeği gördü. Cambridge Düşesi Kate Middleton kucağında yeni doğmuş oğluyla doğum evinden çıkarken sokak coşkuya boğuldu.

Temsili Saray çığırtkanı elindeki fermanla müjdeledi yeni bebeğin gelişini. Sokaklar gün boyu kraliyet hayranlarıyla doldu taştı. Dünya medyası doğum evinin önünde en iyi görüntüyü almak için birbiriyle yarıştı.

Beyaz dantel yakalı kırmızı elbisesiyle doğumevinin kapısında kucağında bebeğiyle beliren Cambridge Düşesi Kate Middleton ve eşi William meraklı kalabalığı sevince boğdu.

Sabah 6’da girdiği hastaneden 12 saat sonra akşam 6 civarı çıktı Middleton. Prens bebeğin doğumu 23 Nisan saat 11 olarak kayıtlara geçti. Doğumuna kadar cinsiyeti bilinmiyordu. Adının ne olacağı üzernide bahisler hazırlanmıştı.

Bahisler Arthur üzerine yoğunlaşmıştı ama 1’e 12’yle en çok veren isimler Alexandre, Frederick ve Henry’di. Şampanyalar hazırdı, ellerinde merhaba yazılı pankartlar ve İngiliz bayraklarıyla bekleyenler, İngilizler dışında dünyanın her yerinden bu kadar hayran gördüklerine şaşkındı.

Haberciler çelik barikatlarla ayrılmış bölümlerde, son dakika gelişmelerini aktarmak üzere beklerken; kucağında çocuğuyla gelen hayranlar, hatta karnı burnunda gelip kendine arşiv çekimi yapan kadınlar dikkat çekiyordu. Polis, hem güvenlik için hem de çılgın kalabalık kapıya hücum etmesin diye görevinin başındaydı. Şakacılar da bir taksiye oturttukları kraliçe maketiyle kalabalıkta heyecana sebep olarak kendine eğlence çıkarıyordu.

Prens Charles ve Prenses Diana’nın oğlu Cambridge Dükü William, yeni doğan kardeşlerini görsünler diye, 5 yaşında oğlu George ve kızı Charlotte’u da hastaneye getirdi.

23 Nisan doğumlu kraliyet bebeği iki günle kraliçenin doğum gününü kaçırdı. Bebek, 92 yaşına 21 Nisan’da basan büyük babaannesi Elizabeth’ten sonra tahtın beşinci varisi. Adı henüz konmadı. Aziz George günü doğdu ama çiftin zaten George adlı bir oğlu var. Şimdiden majesteleri diye hitab ediliyor. Aile, İngiliz basınının birinci sayfalarında. Herkes yeni doğum yapan Kate’i, merhum kayınvalidesi Prenses Diana’nın aynı durumdaki zerafetiyle bağdaştırıp takdir ediyor.

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