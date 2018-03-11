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İngiltere'de "Bir Müslüman'ı Cezalandır Günü" mektupları kaygı yarattı

11.03.2018 15:43 | Son Güncelleme

Leeds kentinde Müslümanlar'a yönelik bir tür şiddet eylemine destek çağrısı için ülkenin dört bir yanına gönderildiği iddia edilen mektuplar, terörle mücadele ekiplerini harekete geçirdi. Şiddet eylemlerinin de listelendiği mektuplar nedeniyle İngiltere'de yaşayan Müslümanların güvenliklerinden kaygı duyduğu belirtiliyor.

İngiltere'de "Bir Müslüman'ı Cezalandır Günü" mektupları kaygı yarattı

İngiltere'nin kuzeyindeki Leeds kentinde "Bir Müslüman'ı Cezalandır Günü" adlı eyleme destek çağrısı için ülkenin dört bir yanına gönderildiği iddia edilen mektuplar, yetkilileri harekete geçirdi.

Sosyal medyada geniş kitlelerce paylaşılan A4 kağıtlara basılı mektuplarda, Müslümanlar'a yönelik şiddet eylemlerinin listelendiği hatta puanlandığı görülüyor.

İngiliz terörle mücadele birimleri, mektupları olası nefret suçu olarak değerlendiriyor.

Mektupların ülkede yaşayan Müslümanlar'da korku yarattığı belirtiliyor.

'Müslümanlar kendilerini güvende hissetmiyor'

Ülkedeki Müslüman karşıtı eylemleri izleyen Tell Mama UK adlı kuruluş, şu ana dek Londra, Bradford, Leicester ve Cardiff gibi kentlerde mektupları alanların kendilerine ulaştığını açıkladı.

Tell Mama UK'in direktörü Iman Atta, Müslümanların kendilerini güvende hissetmediğini söyledi.

"Bazı Müslümanlar çocuklarının sokakta oyun oynamasının güvenli olup olmadığını soruyor" diye konuşan Atta, mektupların İngiltere'deki Müslüman topluma karşı şiddeti teşvik ettiği uyarısında bulundu.

İngiltere'nin kuzeyindeki terörle mücadeleden sorumlu yetkililer de "kasıtlı olabilecek" mektupların ülkenin farklı yerlerindeki kişilere gönderildiğini doğruladı.

İngiltere, yakın tarihte de benzer bir olaya sahne olmuştu.

2017 yılında ABD ve İngiltere'de bulunan camilere yine Sheffield kentinden benzer mektuplar yollandığı belirlenmişti.

İşçi Partisi'nden bir İngiliz milletvekili, "nefret mektupları" olarak adlandırdıkları bu eylem karşısında "omuz omuz, yan yana olmayı" sürdüreceklerini söyledi.

https://twitter.com/NazShahBfd/status/972562509298323456

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