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İngiltere'de Brexit Bakanı istifa etti

09.07.2018 09:57 | Son Güncelleme

İngiltere'de May hükümetindeki Brexit anlaşmazlığı Brexit Bakanı David Davis’in istifasıyla krize dönüştü.

İngiltere'de Brexit Bakanı istifa etti

Bakan istifa mektubunda, "aşılması mümkün olmayan görüş ayrılıklarını" gerekçe gösterdi.Hükümetin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma görüşmelerinde izlediği yola karşı çıkan İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis istifa etti. Davis Başbakan Theresa May'e gönderdiği istifa mektubunda "Brexit politikasındaki yeni trend ve taktiğin Birleşik Krallık'ın AB tek pazarını ve Gümrük Birliği'ni terk etme ihtimalini zayıflattığını" dile getirdi.

Davis'in görüşlerine karşı çıkan Başbakan May, "Brexit bakanının yeni ayrılış stratejisine getirdiği tanımlamaya katılmadığını" belirtti.

Theresa May Bakanlar Kurulu'nun 12 saat süren toplantısının ardından hükümetin yeni bir AB'den ayrılış stratejisi kararlaştırdığını açıkladı. Kabinede mutabakat sağlanabilmesi için Theresa May'in bakanlara baskı yaptığı öğrenildi.

Yeni müzakere planı Brexit yanlıları tarafından, "AB'den ayrılmama planı" olarak nitelendiriliyor. David Davis'in istifasıyla ağır darbe alan İngiltere Başbakanı May'in Brexitçi kanadın artan direnişiyle karşılaşacağı ifade ediliyor. Muhafazakâr Partili 60 milletvekilinin bu gruba dahil olduğu ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un da Başbakanının kararını kerhen destelediği haber verildi. Brexit Bakanlığında görevli iki müsteşarın da istifa ettiği bildirildi. İstifaların artması halinde May'in başbakanlıktan düşürülmesinin de söz konusu olabileceği belirtiliyor.

Skandallar beş bakanın başını yedi

AB'den ‘sert çıkış' yanlısı olan David Davis Başbakanın Britanya ile AB arasındaki sıkı bağları muhafaza etmesi durumunda istifa edeceğini açıklamıştı. Davis'in Brüksel'deki Brexit görüşmelerine hazırlıksız katıldığı ve hükümetteki görevinden memnun olmadığı bilinmekteydi. Başbakan May zamanla görüşmelere ağırlığını daha fazla koymaktaydı. Davis'in şu aşamada bakanlıktan ayrılması yeni bir krizi yal açtı. Birleşik Krallık'ın en geç 29 Mart 2019'da AB'den ayrılma anlaşmasını imzalamış olması gerekiyor.

Davis'in istifasıyla, 2017 yılındaki erken genel seçimlerden sonra görevden ayrılan bakanların sayısı 6'ya çıktı. Savunma Bakanı Michael Fallon ve Başbakan Yardımcısı Damian Green taciz suçlamaları nedeniyle, Kalkınma Yardımı Bakanı Priti Patel ise İsrail tatili sırasında Başbakan Netanyahu ile izinsiz görüşme yaptığı için istifa etmişti. İçişleri Bakanı Amber Rudd Karayipler'den gelen geçici işçilere kaçak göçmen muamelesi yaptığı için azledilmişti. Skandala karışmamış tek kabine üyesi olan Kuzey İrlanda Bakanı James Brokenshire hastalığı nedeniyle ayrılmış, sağlığına kavuştuktan sonra ise Beldeler Bakanı olarak May kabinesine geri dönmüştü.

DW,dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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