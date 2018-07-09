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İngiltere’de Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti

09.07.2018 17:17 | Son Güncelleme

İngiltere’de kabine krizi sürüyor. Bu kez de Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti

İngiltere’de Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti

İngiltere’de kabine krizi sürüyor. Bu kez de Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti

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Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!
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