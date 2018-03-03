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İngiltere’de Eğitimcilerin Video Klipli İsyanı

03.03.2018 17:18 | Son Güncelleme

Zorlaşan hayat koşulları nedeniyle haftayı grevle geçiren üniversite öğretim üyeleri, bu hafta da iş bırakma eylemleri ve yürüyüşler planlıyor. Ancak sert hava koşulları ve diğer etkenler öğretim görevlilerinin sıkıntılarını müzikli bir video kliple anlatma yoluna itti. Hem de 1990'ların ünlü müzik grubu Spice Girls-Baharat Kızlar'ın şarkısıyla

İngiltere’de Eğitimcilerin Video Klipli İsyanı

Leeds Üniversitesi'nin bahçesinde, öğretim görevlileri, Ellerinde mesaj içeren karikatürler, afişler, pankantlar taşıyor.

Sloganlarından biri, . “Yılda 10 Bin Sterlinle aldığımız maaş ancak bir kediyi doyurur.”

Son günlerde İngiltere’yi etkisi altına alan sert hava koşullarına bile gönderme var. “Bu kar bile geleceğimizi aklayıp paklayamaz, haklarımız için savaşacağız” diyorlar.

Fakat müzikal bir dille.

Şikayetler artınca Üniversite ve Kolejler Sendikası bu hafta grev kararı aldı. Bardağı taşıran damla İngiltere Üniversiteler Birliği’nin emeklilik kesintileriyle ilgili belirsizliğe yol açan bir uygulama değişikliği. Sendikaya göre eskiden emekli sandığı için maaşlardan ne kadar kesildiği ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin ne kadar alacağı belliydi. Yeni yönetmelikler eğitimciler arasında belirsizliğe yol açtı. “Artık ileriyi göremiyoruz,” diyorlar.

Üniversitelerin ticari kurumlara dönüşmesi endişesi de protestonun ana nedenlerinden. Video klipte, yatırımların insana değil de binaya yapılmasını da protesto ediyorlar.

Öğretim üyelerine öğrencileri de destek verince ortaya çıkan şov çok ilgi gördü. İngiltere’de devam eden ekonomik endişelerin akademik üslupla yansıması böyle oldu.

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