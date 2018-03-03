İngiltere’de Eğitimcilerin Video Klipli İsyanı

Leeds Üniversitesi'nin bahçesinde, öğretim görevlileri, Ellerinde mesaj içeren karikatürler, afişler, pankantlar taşıyor.

Sloganlarından biri, . “Yılda 10 Bin Sterlinle aldığımız maaş ancak bir kediyi doyurur.”

Son günlerde İngiltere’yi etkisi altına alan sert hava koşullarına bile gönderme var. “Bu kar bile geleceğimizi aklayıp paklayamaz, haklarımız için savaşacağız” diyorlar.

Fakat müzikal bir dille.

Şikayetler artınca Üniversite ve Kolejler Sendikası bu hafta grev kararı aldı. Bardağı taşıran damla İngiltere Üniversiteler Birliği’nin emeklilik kesintileriyle ilgili belirsizliğe yol açan bir uygulama değişikliği. Sendikaya göre eskiden emekli sandığı için maaşlardan ne kadar kesildiği ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin ne kadar alacağı belliydi. Yeni yönetmelikler eğitimciler arasında belirsizliğe yol açtı. “Artık ileriyi göremiyoruz,” diyorlar.

Üniversitelerin ticari kurumlara dönüşmesi endişesi de protestonun ana nedenlerinden. Video klipte, yatırımların insana değil de binaya yapılmasını da protesto ediyorlar.

Öğretim üyelerine öğrencileri de destek verince ortaya çıkan şov çok ilgi gördü. İngiltere’de devam eden ekonomik endişelerin akademik üslupla yansıması böyle oldu.