İngiltere'de 'eski asker' yaklaşık 1 milyon sterlinlik soygun yaptı

Dee Fielding, "Bu kesinlikle bir amatör değil. Evleri günlerce bazen iki hafta boyunca izliyor. Güvenlik kameralarından bahçelerde saklandığını ve evde yaşayanların günlük rutinlerini çözmeye çalıştığını gördük" dedi.

PA Susan Morris soygun sonrasında eşi tarafından yatak odasında kablolarla bağlanmış olarak bulundu. '** Kesinlikle amatör değil **'

Soruşturmayı yürüten Komiser Dee Fielding bu kişinin 6 ayda bir soygun yaptığını, "fırsatçı bir soyguncu" olmadığını söyledi.

Kasım 2014 ile Ekim 2017 arasında Berkshire, Kent, Surrey, ve Sussex bölgelerinde yaşanan soygunların aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Polisin eski asker olduğunu tahmin ettiği kişinin, soygunlarda bir özel harekât timi üyesi gibi hareket ettiği ifade edildi.

Surrey bölgesi polisi, soyguncunun kısa namlulu bir tabancası olduğunu ve evlerdeki kasaların yerini ve şeklini bildiğini açıkladı.

Pahalı evleri hedefleyen soyguncu ev sahiplerini de darp etti.

İngiltere'nin güneydoğusunda askeri geçmişi olduğu tahmin edilen "usta bir soyguncu" yaklaşık 1 milyon sterlin tutarında kıymetli eşya çaldı.

Fielding, "Bir silah taşıyor. Evde yaşayanları kablolarla bağlıyor. Bir yere girdiğinde evde birkaç kişi olsa bile bu insanları etkisiz hale getirmeyi başarıyor. Bunlara dayanarak soyguncunun eski bir asker ya da benzer bir geçmişi olan özel yeteneklere sahip biri olduğunu düşünüyoruz" diye ekledi.

Soyguncuyla karşılaşan Susan Morris ise "Nereme vuracağını çok iyi biliyordu. Üç kez yüzüme vurdu. Canım çok yandı. Üst üste yumruk yediğime inanamadım" diye konuştu.

Morris, Ekim ayında Surrey bölgesindeki Kingswood'daki evindeyken bir adamın sırtına silah dayadığını, kafasını duvara çarptığını ve onu yerde saçından sürüklediğini söyledi.

Soyguncu bu sırada Morris'e mücevherlerin yerini soruyordu.

Morris'in kocası işten geldiğinde karısını yatak odasında kablolarla bağlanmış halde buldu.

Morris, "Adam iyi konuşuyordu. Şivesi yoktu, grameri kötü değildi. Durumu iyi kavrayan ve sonuna kadar götürmeyi bilen zeki bir adamdı" dedi.

Yetkililer, soyguncunun yalnız başına hareket ettiğini, az konuştuğunu, insanları köpeklerini öldürmekle de tehdit ettiğini ve "fazlasıyla kararlı" olduğunu söylüyor.