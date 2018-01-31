HABER

İngiltere'de 'eski asker' yaklaşık 1 milyon sterlinlik soygun yaptı

31.01.2018 04:35 | Son Güncelleme

Ülkenin güneydoğusunda askeri geçmişi olduğu tahmin edilen "usta bir soyguncu" toplam 1 milyon sterlin tutarında kıymetli eşya çaldı. Polis yetkilileri soyguncunun özel harekât timi üyesi gibi hareket ettiğini söylüyor.

İngiltere'nin güneydoğusunda askeri geçmişi olduğu tahmin edilen "usta bir soyguncu" yaklaşık 1 milyon sterlin tutarında kıymetli eşya çaldı.

Pahalı evleri hedefleyen soyguncu ev sahiplerini de darp etti.

Surrey bölgesi polisi, soyguncunun kısa namlulu bir tabancası olduğunu ve evlerdeki kasaların yerini ve şeklini bildiğini açıkladı.

Polisin eski asker olduğunu tahmin ettiği kişinin, soygunlarda bir özel harekât timi üyesi gibi hareket ettiği ifade edildi.

Kasım 2014 ile Ekim 2017 arasında Berkshire, Kent, Surrey, ve Sussex bölgelerinde yaşanan soygunların aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Soruşturmayı yürüten Komiser Dee Fielding bu kişinin 6 ayda bir soygun yaptığını, "fırsatçı bir soyguncu" olmadığını söyledi.

PA Susan Morris soygun sonrasında eşi tarafından yatak odasında kablolarla bağlanmış olarak bulundu. '**Kesinlikle amatör değil**'

Dee Fielding, "Bu kesinlikle bir amatör değil. Evleri günlerce bazen iki hafta boyunca izliyor. Güvenlik kameralarından bahçelerde saklandığını ve evde yaşayanların günlük rutinlerini çözmeye çalıştığını gördük" dedi.

Fielding, "Bir silah taşıyor. Evde yaşayanları kablolarla bağlıyor. Bir yere girdiğinde evde birkaç kişi olsa bile bu insanları etkisiz hale getirmeyi başarıyor. Bunlara dayanarak soyguncunun eski bir asker ya da benzer bir geçmişi olan özel yeteneklere sahip biri olduğunu düşünüyoruz" diye ekledi.

Soyguncuyla karşılaşan Susan Morris ise "Nereme vuracağını çok iyi biliyordu. Üç kez yüzüme vurdu. Canım çok yandı. Üst üste yumruk yediğime inanamadım" diye konuştu.

Morris, Ekim ayında Surrey bölgesindeki Kingswood'daki evindeyken bir adamın sırtına silah dayadığını, kafasını duvara çarptığını ve onu yerde saçından sürüklediğini söyledi.

Soyguncu bu sırada Morris'e mücevherlerin yerini soruyordu.

Morris'in kocası işten geldiğinde karısını yatak odasında kablolarla bağlanmış halde buldu.

Morris, "Adam iyi konuşuyordu. Şivesi yoktu, grameri kötü değildi. Durumu iyi kavrayan ve sonuna kadar götürmeyi bilen zeki bir adamdı" dedi.

Yetkililer, soyguncunun yalnız başına hareket ettiğini, az konuştuğunu, insanları köpeklerini öldürmekle de tehdit ettiğini ve "fazlasıyla kararlı" olduğunu söylüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sürpriz yumurtadan mavi balina çıktı! Soluğu savcılıkta aldı

Sürpriz yumurtadan mavi balina çıktı! Soluğu savcılıkta aldı

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

İlginizi Çekebilir

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog

İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belçika'dan skandal Türkiye açıklaması!

Belçika'dan skandal Türkiye açıklaması!

Reyhanlı'ya iki roket atıldı, 17 yaşındaki genç kız öldü

Reyhanlı'ya iki roket atıldı, 17 yaşındaki genç kız öldü

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

85 tesisatçı taşıyan uçak tuvaleti bozulduğu için geri dönmek zorunda kaldı

85 tesisatçı taşıyan uçak tuvaleti bozulduğu için geri dönmek zorunda kaldı

Zeytin Dalı Harekâtı Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye'nin Afrin operasyonları işgale dönüşmemeli

Zeytin Dalı Harekâtı Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye'nin Afrin operasyonları işgale dönüşmemeli

Rus Su-27 uçağı, Karadeniz’de ABD’nin uçağına müdahale etti

Rus Su-27 uçağı, Karadeniz’de ABD’nin uçağına müdahale etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.