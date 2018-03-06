İngiltere’de Eski Rus Ajanının Hastalığında Moskova Şüphesi

Eski bir Rus ajanının ne olduğu bilinmeyen bir maddeyle teması sonrası İngiltere’de hastaneye kaldırılması, Londra-Moskova hattında krize neden oldu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, kızıyla birlikte Salisbury kentinde bir bankta baygın halde bulunan Sergei Skripal’in hayatı tehlikesinde Rusya’nın parmağı olduğu kanıtlanırsa, uygun ve güçlü biçimde karşılık vereceklerini açıkladı.

Avam Kamarası’na bilgi veren Johnson, soruşturmanın sürdüğünü, henüz kimseyi suçlamadıklarını ancak İngiltere topraklarında bir masumu öldürme girişiminde bulunan hiçbir ülkenin yaptırımsız ya da cezasız kalmayacağını söyledi.

Boris Johnson ayrıca, Moskova’nın olayla ilgisi olduğunun kanıtlanması halinde İngiltere’nin bu yaz Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na katılmayabileceğini belirtti.

Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu’nun muhafazakar üyesi Tom Tugendhat ise, eski ajan Sergei Skripal’in gizemli hastalığının, bir Rus saldırısının tüm izlerini taşıdığını, ancak böyle bir suçlama için erken olduğunu dile getirdi.