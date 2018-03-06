İngiltere’de Eski Rus Ajanının Hastalığında Moskova Şüphesi

Eski bir Rus ajanının ne olduğu bilinmeyen bir maddeyle teması sonrası İngiltere’de hastaneye kaldırılması, Londra-Moskova hattında krize neden oldu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, kızıyla birlikte Salisbury kentinde bir bankta baygın halde bulunan Sergei Skripal’in hayatı tehlikesinde Rusya’nın parmağı olduğu kanıtlanırsa, uygun ve güçlü biçimde karşılık vereceklerini açıkladı.
Avam Kamarası’na bilgi veren Johnson, soruşturmanın sürdüğünü, henüz kimseyi suçlamadıklarını ancak İngiltere topraklarında bir masumu öldürme girişiminde bulunan hiçbir ülkenin yaptırımsız ya da cezasız kalmayacağını söyledi.
Boris Johnson ayrıca, Moskova’nın olayla ilgisi olduğunun kanıtlanması halinde İngiltere’nin bu yaz Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na katılmayabileceğini belirtti.
Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu’nun muhafazakar üyesi Tom Tugendhat ise, eski ajan Sergei Skripal’in gizemli hastalığının, bir Rus saldırısının tüm izlerini taşıdığını, ancak böyle bir suçlama için erken olduğunu dile getirdi.
Tugenhadt, böyle bir durumun Moskova’nın İngiltere’ye karşı gizli bir savaş yürüttüğü anlamına geleceği ve buna karşı seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımların düşünülmesi gerektiğini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, İngiltere Dışişleri Bakanı’nın sözlerini “vahşi” olarak niteledi. Açıklama, bakanlık sözcüsü Maria Zaharova’dan geldi.
Rusya Cumhurbaşkanlığı daha önce, İngiltere’nin soruşturma için Moskova’dan bir talebi olmadığını ama işbirliğine daima hazır olduklarını bildirmişti.
Öte yandan İngiliz polisi, Sergei Skripal ve kızı olduğu sanılan bir kadının kaldırıldığı hastanede, bir acil servis çalışanının da tedavi altına alındığını açıkladı.
Ülkenin güneybatısındaki Salisbury kentinde yaşanan olayın ardından bir restoran ve bar güvenlik çemberine alındı. Polis, olayın kamu sağlığı açısından bir tehdit yaratmadığını bildirdi.
Skripal ve kızının restoranın önünden baygın bulundukları banka yürürken görüldükleri güvenlik kamerası görüntülerine de polis el koydu.
66 yaşındaki eski Rus ajanı ve 33 yaşındaki kadının durumu ciddiyetini koruyor. Skripal, 2006’da İngiltere için casusluk yapmaktan suçlu bulunmuş ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2010’da ABD ve Rusya arasındaki bir casus takası neticesinde serbest bırakılan Skripal, İngiltere’ye sığınmıştı.
Londra’da 11 yıl önce yine eski bir Rus ajanı olan Alexander Litvinenko, radyoaktif polonyum maddesiyle zehirlenmişti.
İngiltere’nin soruşturmasında Ltivinenko’yu Rus ajanlarının öldürdüğü sonucuna varılmış, operasyona muhtemelen Rus lider Vladimir Putin’in onay verdiği belirtilmişti. Rusya bu iddiaları reddetmişti.
2013’te Putin karşıtı Boris Berezovsky de İngiltere’deki evinde ölü bulunmuştu. Sürgünde yaşayan Rus milyarderin ölüm nedeni belirlenememişti.
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