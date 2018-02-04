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İngiltere’de Halk ve Binlerce Sağlık Çalışanı Sokaklara Döküldü

04.02.2018 00:23 | Son Güncelleme

Bütçe kesintileri nedeniyle işlemez hale gelen İngiltere Ulusal Sağlık sistemi hem çalışanlar hem de hizmetten faydalananlar tarafından protesto edildi

İngiltere’de Halk ve Binlerce Sağlık Çalışanı Sokaklara Döküldü

Bütçe kesintileri nedeniyle işlemez hale gelen İngiltere Ulusal Sağlık sistemi hem çalışanlar hem de hizmetten faydalananlar tarafından protesto edildi.

Başbakan Theresa May’in müdahalesiyle acil olmayan ameliyatların iptal edilmesi hastaneleri dolduran kalabalığa hizmet ulaştırılmasına yetmedi.

Hükümetin kemer sıkma politikaları nedeniyle personel sayısı azaltılan, bütçesi kesilen sağlık sistemi son yıllarda şikayetlerin odağı oldu.

Brexit nedeniyle yetişmiş sağlık personelinin azalması da İngiltere’yi bekleyen bir diğer önemli sorun. Çoğu çalışan AB vatandaşı. Oturuma izni olmayanlar ülkeyi terk etmek zorunda kalırsa, hükümetin bütçeyi iki katına çıkarması bile yeterli hizmetin verilmesine yetmiyor.

Protestoya katılanlar tüm bu aksaklıkların, hizmetleri özelleştirme hamlesinin bir ön hazırlığı olduğunu düşünüyor.

NHS kısa adıyla İngiltere’nin ulusal sağlık hizmetleri gelecek bahar yerel seçimlerde Muhafazakar Parti’nin bedel ödemesiyle sonuçlanacak diyenler de hiç de az değil.

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