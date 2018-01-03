İngiltere'de kalp hastalıkları ve akciğer kanseri yapay zeka ile teşhis edilecek

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, kalp hastalıkları ve akciğer kanserinin teşhisi için yapay zeka sistemleri geliştirdi.

Bu teknolojinin devlet hastanelerinde bu yaz ücretsiz olarak kullanılmaya başlanması gündemde.

Böylece hastalıkların erken teşhis edilmesi ve sağlık harcamalarında milyonlarca sterlin tasarrruf yapılması planlanıyor.

Şu an kardiyologlar röntgenlerle kalpte bir sorun olup olmadığını anlayabiliyorlar. Ancak en iyi doktorlar bile beş hastanın birine yanlış teşhis koyabiliyor.

Bu hastalar ya eve gönderiliyor ve ardından kalp krizi geçiriyor, ya da gereksiz yere operasyona alınıyor.

John Radcliffe Hastanesi'nde geliştirilen yapay zeka sistemi ise kalp röntgenlerini daha doğru bir şekilde teşhis ediyor. Doktorların göremediği detayları yakalayabiliyor.

Sistem daha sonra bir öneride bulunuyor. "Pozitif" çıkması, hastanın kalp krizi geçirme riskinin olduğu anlamına geliyor. Sistem altı kardiyoloji ünitesinde klinik deneylere tabi tutuldu. Sonuçlar, uzmanlarca onaylandıktan sonra bu yıl akademik bir dergide yayımlanacak.