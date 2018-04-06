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İngiltere’de kimyasal saldırıya uğrayan eski Rus ajanının sağlık durumu hakkında son açıklama…..

06.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

İngiliz yetkililer, kızıyla birlikte kimyasal saldırıya uğrayan eski Rus ajanı Sergei Skripal’in sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

İngiltere’de kimyasal saldırıya uğrayan eski Rus ajanının sağlık durumu hakkında son açıklama…..

İngiliz yetkililer, kızıyla birlikte kimyasal saldırıya uğrayan eski Rus ajanı Sergei Skripal’in sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

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