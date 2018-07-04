İngiltere'de 'meçhul madde' ile zehirlenme şüphesi

Olay, Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızının zehirlendiği kente yakın bir yerde gerçekleşti.İngiltere'nin Salisbury kentinde "bilinmeyen bir madde"ye temas eden iki kişi hastaneye kaldırıldı. Açıklama yapan polis iki hasta için de hayati tehlikenin söz konusu olduğunu duyurdu. Zehirlendikleri tahmin edilen kadın ve erkeğin, eski Rus çifte ajanı Sergey Skripal ve kızının Mart ayında kimyasal saldırıya uğradığı yere birkaç kilometre uzaklıktaki Amesbury’de bulundukları öğrenildi.

40 yaşlarındaki iki kişinin Cumartesi günü Amesbury’deki bir evde baygın şekilde bulundukları ve "bilinmeyen bir maddeye" temas ettikleri şüphesiyle Salisbury'deki hastanede tedavi altına alındıkları açıklandı. Söz konusu maddenin tahlil edilmekte olduğu belirtildi. Polis önce, iki kişinin eroin veya crack uyuşturucusundan zehirlenmiş olabileceğinden şüphe edildiğini açıkladı.

Skripal olayıyla benzerlik

Zehirden hastalanan kadın ve erkeğin daha önce bulundukları yerlere giriş çıkışlar yasaklanırken, Salisbury’de güvenlik önlemleri arttırıldı. Sağlık merkezinden yapılan açıklamada halk sağlığını tehlikeye düşürecek bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.