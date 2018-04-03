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İngiltere’de Nilgün Belgün’le Kadın Kadına Buluşma

03.04.2018 14:04 | Son Güncelleme

İngiltere’de yaşayan Türk kadınları, Tiyatrocu Nilgün Belgün’le kadın kadına buluşup hasret giderdi. Sanatçı, sohbet havasında süren tek kişilik gösterisinde, kadınlara hasret kaldıkları Türkiye’yi ve eski günleri anlattı. Sohbetin bu bölümü neşeliydi ancak Amerika’nın Sesi mikrofonuna anlattıklarında daha çok Türkiye’deki kadınlarla ilgili endişeleri vardı

İngiltere’de Nilgün Belgün’le Kadın Kadına Buluşma

İngiltere’de yaşayan Türk kadınları, Tiyatrocu Nilgün Belgün’le kadın kadına buluşup hasret giderdi. Sanatçı, sohbet havasında süren tek kişilik gösterisinde, kadınlara hasret kaldıkları Türkiye’yi ve eski günleri anlattı. Sohbetin bu bölümü neşeliydi ancak Amerika’nın Sesi mikrofonuna anlattıklarında daha çok Türkiye’deki kadınlarla ilgili endişeleri vardı.

Nilgün Belgün, İngiltere’deki Britanya Türk Kadınlar Derneği çatısı altında birleşen kadınlarla buluştu. Fotoğraflar çekildi, kadın kadına sohbet başladı.

Kendi anılarından yola çıkarak 50’li yıllar Türkiyesi’nin kadınlarını anlatıyordu. Neşeli, kahkaha dolu bir üslupla. Amerika’nın sesi mikrofonuna anlattıkları ise daha çok endişeleriyle ilgiliydi.

Nilgün Belgün, "Kadın cinayetleri, tacizleri, cinsellik… Kadınların durumu hiç iyi değil," diyor.

Hedefinde Türk erkekleri vardı. Kadınların kendilerini fark etmelerine izin vermeyen çoğunluğun sorunu eğitimsizlikti ona göre: "Ben feminist değilim. Erkeği kadını ayırmam. Eğitimsiz Türk erkeğini ayırırım."

Mesleğini kadınlara ulaşmak ve onlara ilham vermek için bir araç olarak görüyor. Çare, kendi başına ayakta duran, erkeğe muhtaç olmayan kadınların çoğalmasında: "Kadınlara umut verme misyonum var. Eğitimli, tuttuğunu koparabilen kadınlara örnek olmak istiyorum. Üretmek ve eğitim çok önemli."

Kadının gerçekte olduğu şeyden yani insandan soyutlanıp bir cinsel objeye evrilmesinden rahatsız. Özellikle fetva adı altında ifadelerle erkeklerin kaçınması gereken bir zaafmış gibi anlatılıp durmasına çok karşı.

Nilgün Belgün, “Yorgandan tahrik olurmuş. Bu gördüğüm erkeklerin hepsi cinselliği takıntı yapmış. Yemek içmek gibi insanın ihtiyacı olan bir şeyi sapıkça bir şekle dönüştürüyorlar. Hepsi eğitimsizliğin bir sonucu. Müslümanlık çok güzel bir din, fetva veren sapık hocaların dini değil,” diyor.

Kadınların kendi değerlerini bilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Kendi değerini bilmeyen kadınların etrafa da kötü örnek olduğunu söylüyor. Bu görüşünün ardında Mehmet Aslantuğ’un, Hülya Avşar’a karşı kadını savunan tutumu var: “Mehmet Aslantuğ’un beyefendi tavrını çok sevdim. Hülya Avşar’ın neden erkeklerden yana olduğunu anlamış değilim. Yanlış dikkat çekiyor.”

Nilgün Belgün bir kadın tiyatro sanatçısı olarak yine de geleceğe umutla bakıyor. Ona göre yaşananların üstesinden gelmenin yolu, daha yaygın eğitim.

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