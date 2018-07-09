İngiltere’de Noviçok ile temas eden kadın öldü

Polis, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Rus eski çifte ajan Skripal ve kızı da aynı gazla zehirlenmişti.İngiltere'nin Amesbury kentinde geçen hafta Noviçok sinir gazı ile temas ederek zehirlendiği tespit edilen kadının yaşamını yitirdiği bildirildi. İngiliz emniyet teşkilâtı Scotland Yard tarafından Pazar akşamı yapılan açıklamada, 44 yaşındaki kadının Salisbury’de tedavi edildiği hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yaşamını yitiren kadının üç çocuğu bulunuyordu. 45 yaşındaki hayat arkadaşının ise hâlâ yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Söz konusu çift geçen Cumartesi günü zehirlenme belirtileri ile Salisbury’daki hastaneye kaldırılmıştı. Polis çiftin, yanlışlıkla zehirli madde ile temas ettiği tahmin ediyor. Polis, Amesbury’de yaşayan çiftin, Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulya Skripal’in Mart ayı başında Salisbury’de zehirlenmesinde kullanılan şişe veya şırınga ile temas etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.