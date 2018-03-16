İngiltere’de Ölü Bulunan Rus İşadamı İçin Cinayet Soruşturması

Rus işadamı Nikolai Glushkov’un Londra’da ölümü sonrası, İngiltere polisi cinayet soruşturması başlattı.

Polis 13 Mart’ta evinde ölü bulunan Glushkov’un, boynuna yapılan basınç sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ancak polis bu aşamada, Glushkov’un ölümünün, Rus casus Sergei Skripal ve kızının Salisbury kentinde zehirlenmesiyle bir bağlantısı olmadığını belirtti.

Soruşturmayı yürüten ekip, olası görgü tanıklarına da çağrı yaparak, 11 Mart ve 12 Mart’ta Rus işadamının yaşadığı bölgede şüpheli bir faaliyet olduysa polise başvurmalarını istedi.

68 yaşındaki Nikolai Glushkov, Rus Devlet Havayolları Aeroflot’un başkan yardımcısıydı.

Glushkov, 1999’da kara para aklama ve dolandırıcılıktan, beş yıl hapse girdi. 2006’da bir başka dolandırıcılık suçlamasından aldığı ceza ertelenince, İngiltere’ye kaçarak siyasi sığınma talep etti.

Glushkov, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e muhalif işadamı Boris Berezovsky’ye yakın bir isimdi. 2000 yılında İngiltere’ye yerleşen Boris Berezovsky, 2013’te Berkshire’daki evinin banyosunda asılı bulunmuştu. İngiltere yargısı 2014’te, Berezovsky’nin şaibeli ölümüyle ilgili bir sonuca varamamıştı.

2013’te Guardian gazetesine konuşan Glushkov, Rus işadamının kendini astığına inanmadığını söylemişti.