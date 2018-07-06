İngiltere’de Polis Sinir Gazı Delili Arıyor

İngiltere'nin Amesbury kentinde bilincini yitirmiş şekilde bulunan Charlie Rowley ile Dawn Sturgess'in sinir gazına maruz kalmış olabileceklerinin yankıları sürüyor.
İngiliz polisi çiftin, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlendiği “Noviçok” maddesine maruz kalmasından şüpheleniyor.
Eski ajanın zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutan İngiltere son kimyasal zehirlenme olayının ardından 100'den fazla polis memurunu ipucu bulmak üzere görevlendirdi. Kremlin ise Londra’nın bu yöndeki suçlamalarını kabul etmiyor.
Polis, çiftin Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında ürettiği sinir gazından etkilenmiş olabileceğinde hareketle o yönde delil aramayı sürdürüyor. Soruşturmayı İngiliz polis teşkilatının terörle mücadele birimi yürütüyor.
Çiftin yaşadığı kasabanın, eski Rus ajanının zehirlendiği kente yakın olması yeni bir zehirlenme olayının yaşanmış olabileceği konusunda endişeleri arttırıyor.
Kimyasal maddeyle zehirlendiği tespit edilen Charlie Rowley ile Dawn Sturgess'in ise tedavileri devam ediyor. Cumartesi günü hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki Dawn Sturgess ile 45 yaşındaki Charlie Rowley’nin sağlık durumları ciddiyetini koruyor.
Polis, çiftin, eski Rus casusu Sergei Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik Salisbury'deki saldırının ardından halka açık bir yerde atılmış kimyasal madde ile de temas etmiş olma ihtimalini de gözönünde tutuyor.
Arkadaşı Ben Jordan, zehirlenen Rowlet’i “Yerden sigara izmaritlerini toplar. Çöp kutularına atılmış kullanabileceği ya da satabileceği şeyleri arardı” diye tanımladı.
Bulgular da Rowlet’in herhangi bir şeyi çöpten kıymetli olduğunu düşünerek alabileceğine işaret ediyor.
Uzmanlar bir kaç miligramlık kokusuz sıvı Noviçok’un insanı birkaç dakikada öldürebileceğine işaret ediyor. Polis delil toplamak için sürdürdüğü çalışmalarında özel koruyucu ekipman ve solunum cihazları kullanıyor.
Polis, Sturgess'in zehirlenmeden önce yaşadığı Salisbury'deki John Baker House'da kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.
Bu arada polisin araştırmaları sürerken bölgede benzeri durumla karşılaşma riski olan evsizler güvenli yerlere yerleştirildi.
Bilimadamları, Noviçok’u bulmak için teknolojiyi kullanmanın çok kolay bir yolu olmadığını söylüyorlar. Leeds Üniversitesi'nde Çevre Toksikolojisi Profesörü olan Alastair Hay, ise Noviçok’ların tespiti için özel bir yöntem olmadığı görüşünde
İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!
Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu
Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den çocuk istismarı tartışmasına ilginç öneri: Çocuk bakanlığı kurulsun
Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu
Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu
Veli Ağbaba'dan şok sözler: İsmail Kahraman Meclis'i babasının çiftliği gibi yönetti
Son dakika... Reuters duyurdu! Rusya ile anlaştılar
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum