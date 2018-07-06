İngiltere’de Polis Sinir Gazı Delili Arıyor

Kimyasal maddeyle zehirlendiği tespit edilen Charlie Rowley ile Dawn Sturgess'in ise tedavileri devam ediyor. Cumartesi günü hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki Dawn Sturgess ile 45 yaşındaki Charlie Rowley’nin sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

Çiftin yaşadığı kasabanın, eski Rus ajanının zehirlendiği kente yakın olması yeni bir zehirlenme olayının yaşanmış olabileceği konusunda endişeleri arttırıyor.

Eski ajanın zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutan İngiltere son kimyasal zehirlenme olayının ardından 100'den fazla polis memurunu ipucu bulmak üzere görevlendirdi. Kremlin ise Londra’nın bu yöndeki suçlamalarını kabul etmiyor.

Polis, çiftin, eski Rus casusu Sergei Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik Salisbury'deki saldırının ardından halka açık bir yerde atılmış kimyasal madde ile de temas etmiş olma ihtimalini de gözönünde tutuyor.

Arkadaşı Ben Jordan, zehirlenen Rowlet’i “Yerden sigara izmaritlerini toplar. Çöp kutularına atılmış kullanabileceği ya da satabileceği şeyleri arardı” diye tanımladı.

Bulgular da Rowlet’in herhangi bir şeyi çöpten kıymetli olduğunu düşünerek alabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar bir kaç miligramlık kokusuz sıvı Noviçok’un insanı birkaç dakikada öldürebileceğine işaret ediyor. Polis delil toplamak için sürdürdüğü çalışmalarında özel koruyucu ekipman ve solunum cihazları kullanıyor.

Polis, Sturgess'in zehirlenmeden önce yaşadığı Salisbury'deki John Baker House'da kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

Bu arada polisin araştırmaları sürerken bölgede benzeri durumla karşılaşma riski olan evsizler güvenli yerlere yerleştirildi.

Bilimadamları, Noviçok’u bulmak için teknolojiyi kullanmanın çok kolay bir yolu olmadığını söylüyorlar. Leeds Üniversitesi'nde Çevre Toksikolojisi Profesörü olan Alastair Hay, ise Noviçok’ların tespiti için özel bir yöntem olmadığı görüşünde

