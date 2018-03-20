İngiltere’de Profesörlerin Yürüyüşü

İngiltere’de üniversite ve yüksekokullarda akademisyenler iki haftadır grevde. Tam da ders yılının sonuna yaklaşırken emeklilik kesintilerinin birden bire anlaşılmaz bir şekle büründürülmesi sendikayı harekete geçirdi. Londra caddelerini dolduran akademisyenleri Barış Çimen izledi ve röportajlar yaptı.

Profesörleri yollara döken sebep karşılarına anlaşılmaz bir emeklilik planı getirilmesi.

Londra Üniversitesi'nden Roland Copper, “Grev yapmamızın nedeni emeklilik maaşlarımız. Patronlar emeklilik planımızı değiştirmeye ve maaşlarımızı %30 ila %50’lere indirmeye karar verdi. Emekli maaşlarımızı korumak için bu eylemi yapıyoruz,” diyor.

Reading Üniversitesi'nden Melanie Schroter, “Çok belirgin bir kesintiden söz ediliyor. Yeni bir hesaplama yöntemi getirmeye çalışıyorlar. Onlara güre her birimiz ayrı ayrı borsaya endeksleniyoruz. Emekli olduğumuz günün koşullarında borsaya bakıp ona göre ne alacağımız kararlaştırılacakmış. Emekli maaşlarımızla kumar oynuyor gibi olacağız. Ekonominin durumuna göre, mesela benimle aynı kariyerde olan biri sadece farklı bir zamanda emekli olması nedeniyle benden eksik ya da fazla maaş alacak,” şeklinde konuşuyor.

Londra Üniversitesi'nden Dida Mekhigbegovic, “Patronlar emekli maaşımızı kesmek istiyor. Mesela diyelim ki bir okutman yılda 22 bin sterlin maaş alacaktı, bu durumda 9 bin Sterline düşüyor. Bu insanın hayatta kalmasına yetecek bir emekli maaşı değil,” diyor.