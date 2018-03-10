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İngiltere'de Rus Casus Krizinde Onlarca Görgü Tanığı ve Kanıta Ulaşıldı

10.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, eski Rus casus Sergei Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi ile ilgili polisin 200’den fazla görgü tanığını belirlediğini ve 240 parçadan oluşan bir kanıt dosyasını incelediğini açıkladı

İngiltere'de Rus Casus Krizinde Onlarca Görgü Tanığı ve Kanıta Ulaşıldı

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, eski Rus casus Sergei Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi ile ilgili polisin 200’den fazla görgü tanığını belirlediğini ve 240 parçadan oluşan bir kanıt dosyasını incelediğini açıkladı.

Rudd, 4 Mart’ta ülkenin güneybatısındaki Salisbury kentinde bir bankta baygın halde bulunan Skripal ve kızının, durumlarının hala krtaik ama istikrarlı olduğunu söyledi.

Sinir gazlı saldırı sonrası ilk müdahale ekibinde yer alan polis memuru Nick Bailey de hala hastanede. İçişleri Bakanı Rudd, polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğunu ancak konuşabildiğini ve ailesiyle iletişim kurbaildiğini belirtti.

Amber Rudd, 11 özel birimin sekizinden 250’den fazla terörle mücadele polisinin soruşturmaya katıldığını bildirdi. Ordu da Cuma gününden bu yana Salisbury’deki soruşturmaya destek veriyor.

Kentte askeri araçlar ve koruma kıyafetli, gaz maskeli askerler, soruşturma ile ilgili yerlerde çalışmalarını sürdürüyor. Bu yerlerden biri de Skripal’in eşi ve oğlunun toprağa verildiği bir mezarlık. Olay yeri ekipleri kanıt topluyor.

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