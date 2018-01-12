İngiltere’de Sağlık Sistemi Çöküyor mu?

2012'de Londra Olimpiyatları'na ev sahipliği yaparak başta İngiliz halkı olmak üzere bütün dünyanın övgüsünü toplayan İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde ciddi bir kriz yaşanıyor. Uzmanlara göre, ülkenin devlet tarafından fonlanan sağlık sistemi çökmek üzere.

İngiltere'de kısaca NHS olarak bilinen Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne bağlı hastaneler ve acil servisler artık ihtiyacı karşılayamıyor. Şu anda 55 binden fazla hayati önemde olmayan ameliyat, kış hastalıklarındaki artış nedeniyle askıya alınmış durumda.

Aşırı soğuklar, ölümcül grip salgını ve sosyal hizmetlerdeki bütçe kesintileri, gidecek hiçbir yeri olmayan yaşlıların hastaneleri doldurmasına yol açtı. Uzmanlara göre, bu kış mevsimi, NHS'in kırılgan durumunu gün ışığına çıkardı.

Geçtiğimiz hafta, göğüs ağrısı şikayetiyle acil yardım servisini arayan 81 yaşındaki emekli bir vatandaşa dört saat boyunca yardım ulaştırılmadı. Hasta, ambulans beklerken öldü. Hastalar, saatlerce soğuk hastane koridorlarında, yatakların boşalması için bekletiliyor. Buarada, ülkenin kuzeydoğusundaki hastaneler, bölgede mide ve bağırsak virüsü salgını görüldüğünü bildiriyor.