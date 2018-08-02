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İngiltere'de Sinir Gazı Soruşturmasında Çöp Kutuları İnceleniyor

02.08.2018 21:14 | Son Güncelleme

İngiltere polisi bir İngiliz kadının hayatını kaybettiği, partnerinin de rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı sinir gazıyla zehirlenme vakası soruşturması kapsamında iki çöp kutusunu tahlil için laboratuvara gönderdi

İngiltere'de Sinir Gazı Soruşturmasında Çöp Kutuları İnceleniyor

İngiltere polisi bir İngiliz kadının hayatını kaybettiği, partnerinin de rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı sinir gazıyla zehirlenme vakası soruşturması kapsamında iki çöp kutusunu tahlil için laboratuvara gönderdi.

Londra polisi, çöp kutularının, sinir gazının kullanıldığı Salisbury kentindeki mağazaların arkasından alınarak tahlile gönderildiğini açıkladı. Zehirlenme vakasını soruşturan yetkililer, Haziran ayında meydana gelen olayda hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki Charlie Rowley'yle görüşmüştü. Rowley'nin partneri olan 44 yaşındaki Dawn Sturgess, sinir gazı Noviçok'a maruz kaldıktan 1 hafta sonra 8 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

İngiliz polisi, çiftin, kimyasal silah olarak kullanılabilen sinir gazıyla dolu şişeyi tesadüf eseri bulup maddeyle kazara temas kurduğunu tahmin ediyor.

Rowley, ITV televizyonuna verdiği röportajda Sturgess'in şişeden yağlı bir sıvı maddeyi parfüm sanarak bileklerine sıktığını ve dakikalar sonra da yere yığıldığını söyledi. Söz konusu maddeden kendi ellerine de bulaştığını ancak hızla elini yıkadığını anlattı.

Mart ayında Sovyet döneminde geliştirilen bu zehirli madde, eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızının Salisbury'de hedef alındığı saldırıda da kullanılmıştı. Sergey Skripal ve kızı haftalarca hastanede tedavi görmüştü. Baba-kız şimdi güvenlik gerekçesiyle kamuoyuna açıklanmayan gizli bir yerde iyileşme sürecine devam ediyor.

İngiltere Skripal ve kızına yönelik saldırıdan Rus hükümetini sorumlu tutuyor ancak Moskova saldırıyla bağlantılı olduğu iddiasını reddediyor. Skripal ve kızının zehirlendiği vaka hem Rusya hem de batı ülkelerinin karşılıklı olarak yüzlerce elçiyi sınır dışı ettiği diplomatik bir krize dönüşmüştü.

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