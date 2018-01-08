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İngiltere'de uçak düştü! Ajanslar son dakika koduyla duyurdu

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 19:23 | Son Güncelleme 3 saat önce

Küçük uçak Tewkesbury yakınlarında bir tarlaya düştü, bölgeye iki ambulans sevk edildi.

İngiliz medyası, ülkenin orta kesiminde yer alan Tewkesbury yakınlarında yakınlarında bir uçağın düştüğünü son dakika koduyla duyurdu.

Olay yerine itfaiye ekipleri ve iki ambulans gönderildiği bildiriliyor.

Küçük uçakta altı kişinin bulunduğu gelen haberler arasında.

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uçak ingiltere uçak kazası

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ya mynet sanki çok önemli habermiş gibi sondakika kırmızı görseller falan gerek yok böyle ali cengiz oyunlarına
Allah yardımcıları olsun..:(
Gecmis olsun ne diyelim baska
geçmiş olsun
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