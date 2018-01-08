İngiltere'de uçak düştü! Ajanslar son dakika koduyla duyurdu

İngiliz medyası, ülkenin orta kesiminde yer alan Tewkesbury yakınlarında yakınlarında bir uçağın düştüğünü son dakika koduyla duyurdu.
Olay yerine itfaiye ekipleri ve iki ambulans gönderildiği bildiriliyor.
Küçük uçakta altı kişinin bulunduğu gelen haberler arasında.
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