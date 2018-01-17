İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kuruluyor

Bakanlığa atanacak milletvekili Tracey Crouch, yalnızlık sorunuyla başa çıkmak için bir strateji geliştirecek.Resmi verilere göre her 10 kişiden birinin yalnızlıktan muzdarip olduğu İngiltere'de yalnızlıktan sorumlu bir bakanlık kurulacağı açıklandı.

Bakanlık pozisyonuna Muhafazakar Parti milletvekili Tracey Crouch'un atanacağı belirtildi. Crouch'un, ülkedeki araştırmalara göre bunama, erken ölüm ve yüksek kan basıncı problemlerini doğuran yalnızlık sorunuyla başa çıkmak üzere bir strateji geliştirmekten sorumlu olacağı bildirildi. Bakanlığın aynı zamanda bu konuda çalışan sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışacağı kaydedildi.

Projenin temelleri 2016 yılında aşırı sağcı bir kişi tarafından öldürülen siyasetçi Jo Cox tarafından atılmıştı. 41 yaşında hayata veda eden siyasetçinin kurduğu Jo Cox Yalnızlık Komisyonu, bu konuya yoğunlaşacak bir bakanın atanması çağrısında bulunmuştu.

May: Elimizden geleni yapmalıyız

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, "Jo'nun anısına hepimiz yalnızlığın kabulüne kalıcı olarak son verdiğimizi görebilmek için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.