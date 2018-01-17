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İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kuruluyor

17.01.2018 16:42 | Son Güncelleme 9 saat önce

10 kişiden birinin yalnızlık çektiği İngiltere’de yalnızlıktan sorumlu bir bakanlık kurulacağı açıklandı.

Bakanlığa atanacak milletvekili Tracey Crouch, yalnızlık sorunuyla başa çıkmak için bir strateji geliştirecek.Resmi verilere göre her 10 kişiden birinin yalnızlıktan muzdarip olduğu İngiltere'de yalnızlıktan sorumlu bir bakanlık kurulacağı açıklandı.

Bakanlık pozisyonuna Muhafazakar Parti milletvekili Tracey Crouch'un atanacağı belirtildi. Crouch'un, ülkedeki araştırmalara göre bunama, erken ölüm ve yüksek kan basıncı problemlerini doğuran yalnızlık sorunuyla başa çıkmak üzere bir strateji geliştirmekten sorumlu olacağı bildirildi. Bakanlığın aynı zamanda bu konuda çalışan sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışacağı kaydedildi.

Projenin temelleri 2016 yılında aşırı sağcı bir kişi tarafından öldürülen siyasetçi Jo Cox tarafından atılmıştı. 41 yaşında hayata veda eden siyasetçinin kurduğu Jo Cox Yalnızlık Komisyonu, bu konuya yoğunlaşacak bir bakanın atanması çağrısında bulunmuştu.

May: Elimizden geleni yapmalıyız

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, "Jo'nun anısına hepimiz yalnızlığın kabulüne kalıcı olarak son verdiğimizi görebilmek için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

"Jo Cox ülkedeki yalnızlığın ne seviyede olduğunu anlamış ve kendini bu durumdan muzdarip olanlara yardım etmeye adamıştı" şeklinde konuşan May, "Çok sayıda insan için yalnızlık modern yaşamın üzücü bir gerçeği" dedi.

Hükümetin aktardığı verilere göre 75 yaş üzerindeki İngilizlerin çoğunluğu yalnız yaşıyor ve Birleşik Krallık'ta yaşayan 200 bin yaşlı bir aydan uzun süredir bir arkadaş ya da akrabayla konuşmuş değil.

Yaşlıların karşı karşıya olduğu sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yalnızlığı Sona Erdirme Kampanyası'na göre İngiltere'deki birçok doktor her gün yalnızlıktan şikayetçi olan 1 ila 5 hasta muayene ediyor.

DW/Reuters/BÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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