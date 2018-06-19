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İngiltere’de Yaşayan Türkler’de Seçime Katılım Oranı Yüzde 40

19.06.2018 23:58 | Son Güncelleme

İngiltere’de, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sandıklar 19 Haziran günü kapandı. 95 bine yakın kayıtlı seçmenin yarıdan fazlası oy kullanmadı. Amerika’nın Sesi Londra muhabiri Londra’daki Türkler’e seçimlere ilişkin görüşlerini sordu

İngiltere’de Yaşayan Türkler’de Seçime Katılım Oranı Yüzde 40

İngiltere’de, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sandıklar 19 Haziran günü kapandı. 95 bine yakın kayıtlı seçmenin yarıdan fazlası oy kullanmadı. Amerika’nın Sesi Londra muhabiri Londra’daki Türkler’e seçimlere ilişkin görüşlerini sordu.

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