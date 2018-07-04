İngiltere’de Yine ‘Gizemli Madde’yle Zehirlenme Şüphesi

İngiltere’de eski bir Rus casus ve kızının geçen Mart ayında sinir gazıyla zehirlendiği noktanın birkaç kilometre ötesinde benzer bir olay daha meydana geldi. İki kişi ne olduğu bilinmeyen bir maddeyle temas etmelerinin ardından hastalandı ve durumları şu anda kritik. İngiliz terörle mücadele polisi olayı araştırıyor.

40’lı yaşlarında olduğu belirtilen bir erkek ve bir kadın geçen Cumartesi günü Amesbury kentindeki bir binada baygın halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Amesbury, eski Rus casus Sergei ve kızı Yulia Skripal’ın zehirlendiği Salisbury’ye 13 kilometre mesafede bulunuyor.

Londra polisi, “Salisbury’deki son olaylar ışığında”, terörle mücadele polisinin yerel polisle birlikte bu son vakayı araştırdığını belirtti. İngiliz medyası, gizemli maddeden numunelerin testler için Portdon Down savunma araştırma laboratuvarına gönderildiğini kaydetti.

Polis, bir evi ve iki kişinin hasta olmadan önce ziyaret ettiği diğer yerleri kordon altına aldı. Bu yerler arasında bir kilise ve eczane de yer alıyor. Ancak sağlık yetkilileri, halka yönelik geniş kapsamlı bir riskin bulunmadığına inanıldığını belirtti.