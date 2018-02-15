Yeni bir araştırmaya göre, 2016 yılında yapılan bir halk oylamasıyla Brexit, yani Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı alan İngiltere’deki “bölünme ve kutuplaşma” sürüyor. Ülkedeki siyasi çizgilerle paralellik göstermeyen bu kutuplaşma, en fazla etnik azınlıklar konusunda belirginleşiyor.

Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı sonrasında, İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkenin birleşmeye başladığını söyledi: “Ülkemiz birleşiyor ve küresel İngiltere olarak daha parlak bir geleceğe hazırlanıyor.”

Ancak yeni bir araştırmaya imza atan uzmanlar, Brexit sonrasında yaşanan durumun aslında bunun tam tersi olduğunu söylüyor.

Prof. Anand Menon, “Kentler ve kasabalar, kuzey ve güney, Birleşik Krallık’taki ülkeler arasında bölünme var. Örneğin Galler ve İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrılmak isterken, İskoçya ve Kuzey İrlanda kalmak istedi. Aynı şekilde, gençler ve yaşlılar, eğitimli ve eğitimsiz gruplar arasında da bölünme var. Bu oylama, ayrılmak ve kalmak isteyenler arasındaki bölünmeyi ortaya çıkardı,” şeklinde konuşuyor.