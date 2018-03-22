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İngiltere’deki Türk Müslümanlar Tehdit Mesajlarına Yanıt Verdi

22.03.2018 13:57 | Son Güncelleme

İngiltere’de müslüman grupları tehdit eden mektuplara Türk Müslümanlar da tepki gösterdi. Kimliği açıklanmayan ve kendilerini İngiltere’deki beyaz çoğunluktan sayan kişilerin gönderdiği sanılan mektup, Türkler arasında da endişeye yol açmış durumda. Londra’dan Barış Çimen Londra Türk Müslüman toplumunun ileri gelenleriyle konuştu

İngiltere’deki Türk Müslümanlar Tehdit Mesajlarına Yanıt Verdi

İngiltere’deki müslüman Türkler posta kutularına gelen, e-mail adreslerinde karşılarına çıkan ya da WhatsApp gruplarında elden ele gezen tehdit mektubunu konuşuyor.

İngiltere’deki müslüman Türkler dernekler ve Kuran kursları çatısı altında örgütlü durumda. Faaliyetleri konusunda İngiltere’nin yerel kurumlarıyla dirsek temasları var. Başka ülkelerin müslümanları gibi onlar da kendi cemaatleri içinde görüş alışverişini ön planda tutuyor.

Aziziye Camii Sekreteri Adnan Sağlıkçı da tehditler yüzünden endişeli: "Mektup e-mail’den whatsapp’tan her yerden karşımıza çıktı ve ister istemez endişelendik."

Müslüman Türkler mektubu hafife almıyor. Akıllarına daha önceki korku verici olaylar geliyor. ‘Aklı başında olmayan birinin bu mesajı, sonuçları bütün ülkeyi sarsacak bir olaya sebep olabilir’ diyorlar.

Talip Ünlüer, "Vatandaşlarımızın başına böyle bir şey geldiğinde Tell Mama hattını arayabilir, bize bildirebilir, polise gidip islamafobik saldırıya maruz kaldım diyebilir," şeklinde konuşuyor.

Hafta başında İngiltere başbakanı Theresa May ve ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn parlamentoda bu mektubu kınayan açıklamalar yaptı. Mecliste müslüman milletvekillerine gelen zarf içinde pudra benzeri maddeler bulunması da emniyet güçlerini harekete geçirmiş durumda.

İngiltere’de müslüman grupların endişesi giderek tırmanıyor.

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